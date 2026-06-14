Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Михаил Улјанов базар ҝүнү Х сосиал шәбәкәсиндә гыса бир месажда Инҝилтәрәнин Манш Каналында Британија ордусу тәрәфиндән Русијаја мәхсус нефт танкеринин әлә кечирилмәси хәбәринә ҹаваб олараг јазыб: "Пиратчылыг? Бәли."
Бу реаксија Британија Баш назири Кеир Стармерин бу сәһәр өлкәнин силаһлы гүввәләринә Русија көлҝә донанмасына мәхсус нефт танкерини Инҝилис Каналындан кечәркән дајандырмағы әмр етдијини ачыгламасындан сонра ҝәлди.
Баш назирин офиси вә Британија Мүдафиә Назирлији ачыгламасында бу әмәлијјатын санксија тәтбиг едилән Русија илә әлагәли танкерә гаршы илк әмәлијјат олдуғуну вә Украјнадакы мүһарибәдән сонра Москванын малијјә ресурсларына даһа чох тәзјиг ҝөстәрмәји һәдәфләдијини иддиа етди.
Sizin rəyiniz