Пезешкијан: Әрдәбил–Мијана дәмир јолу истифадәјә верилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Әрдәбил–Мијана дәмир јолу хәттинин ачылышы” мәрасиминә видео бағланты илә гатылан Мәсуд Пезешкиан гејд едиб ки, 14-ҹү һөкумәтин әсас сәјләриндән бири бу маршруту баша чатдырмаг олуб.
Онун сөзләринә ҝөрә, бу лајиһә 22 ил әввәл башланыб вә әҝәр индики темпдә давам етсәјди, 3–4 илә тамамланмалы иди, лакин һөкумәт 18 ај әрзиндә иши јекунлашдырыб.
Президент лајиһә рәһбәрләринә вә иҹрачылара тәшәккүр едәрәк билдириб: Бүтүн бөһранлар, мүһарибәләр, санксијалар вә мүхтәлиф проблемләрә бахмајараг идарәетмәнин сәјләри нәтиҹә вериб вә лајиһә баша чатдырылыб.
О гејд едиб ки, бу ачылыш өлкәнин инкишаф јолунун давам етдијини ҝөстәрир вә Иранын бүтүн чәтинликләрә бахмајараг инкишаф етмәјә давам етдијини дүнјаја нүмајиш етдирир.
Доктор Пезешкиан һәмчинин шәһидләрин вә шәһид Рәһбәрин хатирәсини анараг 173 километр узунлуғунда Әрдәбил–Мијана дәмир јолу хәттинин рәсми ачылышыны елан едиб.
Лајиһә сәрнишин вә јүк дашымаларынын асанлашдырылмасы, еләҹә дә шимал-гәрб нәглијјат инфраструктурунун инкишафы вә Әрдәбил әһалисинин узунмүддәтли тәләбләринин тәмин едилмәси мәгсәдилә тамамланыб.
Sizin rəyiniz