Әдлијјә системинин рәһбәри: Һәлә дә Иран халгынын гејрәтини анламајыблар / Гәрби Асијартыг әввәлки вәзијјәтә гајытмајаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Әдлијјә системинин рәһбәри Һөҹҹәтүлислам вәл-мүслимин Гуламһүсејн Мөһсени-Ежеи сосиал шәбәкә һесабында јазараг билдириб: АБШ вә онун “лајигсиз” президенти билмәлидир ки, Гәрби Асијада стратежи вә тәһлүкәсизлик балансы артыг әввәлки вәзијјәтә гајытмајаҹаг вә Иран Ислам Республикасы реҝионда АБШ-нин мөвҹудлуғуна сон гојаҹаг.
Гуламһүсејн Мөһсени-Ежеи вурғулајыб: Ишғалчы АБШ өтән ҝеҹә өлкәмизин бир сыра нөгтәләринә һүҹум етди. Иран Ислам Республикасынын силаһлы гүввәләри бу тәҹавүзә дәрһал ҹаваб верди.
О гејд едиб: АБШ рәһбәрлијинин, хүсусилә дә онларын “алчаг вә дәјәрсиз” президенти илә бағлы әсас проблем һәлә дә иранлыларын гејрәт вә милли руһунун маһијјәтини анламамаларыдыр.
ИИР Әдлијјә системинин рәһбәри вурғулајыб ки, һәр кәс билмәлидир ки, мүсәлман иранлы үчүн вәтәнин мүдафиәси тәкҹә әразинин горунмасы дејил, һәм дә шәрәфин, кимлијин вә сивилизасија ирсинин мүдафиәсидир.
Sizin rəyiniz