Иран “Ҹәнуби Парс” јатағынын 11-ҹи фазасында јени гују истисмара верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын “Парс Нефт вә Газ Ширкәти”нин баш директору Ҹәнуби Парс газ јатағынын 11-ҹи фазасында (СПД11Б) Б платформасынын 11-ҹи гују хәттинин истеһсал мәрһәләсинә дахил едилдијини ачыглајыб.
Бу гујунун истисмара верилмәси илә Ҹәнуби Парс јатағынын ишләнмәкдә олан сон мәрһәләсиндә зәнҝин газ һасилаты ҝүндәлик 26 милјон кубметрдән артыг сәвијјәјә чатыб.
Турәҹ Деһганинин сөзләринә ҝөрә, 11-ҹи фазанын инкишаф програмы давам едир вә Б платформасынын 11-ҹи гујусу тамамланма, ахын сынаглары, туршулама вә мүвафиг платформаја гошулма әмәлијјатларындан сонра истеһсала дахил едилиб вә һазырда сабит газ һасилаты тәмин олунур.
О әлавә едиб: Бу гују ҝүндәлик тәхминән 2,5 милјон кубметр әлавә газ һасилаты тәмин едир вә Ҹәнуби Парсын ортаг јатағынын сәрһәд һиссәсиндән һасилатын артырылмасында мүһүм рол ојнајыр.
Sizin rəyiniz