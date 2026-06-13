  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Трампын јенә сајыглады: Бу ҝеҹә Ирана гаршы һүҹумлары ләғв етдим / Данышыглар ән јүксәк сәвијјәдә тәсдигләниб

13 iyun 2026 - 19:26
Xəbər kodu: 1826731
Source: İRNA
Трампын јенә сајыглады: Бу ҝеҹә Ирана гаршы һүҹумлары ләғв етдим / Данышыглар ән јүксәк сәвијјәдә тәсдигләниб

АБШ президенти өзүнүн фәлакәтли планларындан ҝери чәкиләрәк иддиа едиб: Иран Ислам Республикасы илә данышыглар Иранын ән јүксәк рәһбәрлик сәвијјәсинә чатдығы вә тәсдигләндији үчүн мән, Америка Бирләшмиш Штатларынын президенти олараг, бу ҝеҹә Ирана гаршы планлашдырылан һүҹум вә бомбардманлары ләғв етдим.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын нөвбәти галмагаллы президенти Трамп, ҹүмә ахшамы јерли вахтла өзүнүн Трутһ Соҹиал һесабында әввәлки һәдәләри, иддиалары вә сәрт бәјанатларыны тәкрарладыгдан сонра јазыб: Иран Ислам Республикасы илә данышыглар Иран рәһбәрлијинин ән јүксәк сәвијјәсинә чатдығы вә тәсдигләндији үчүн мән, АБШ президенти олараг, бу ҝеҹә Ирана гаршы планлашдырылмыш һүҹум вә бомбардманлары ләғв етдим.

О, ҹүмә ахшамы бир сыра һәдә вә сәрт ачыгламалардан сонра јенидән әввәлки бәјанатларындан ҝери чәкиләрәк консептуал вә деталлы разылашманын әлдә олундуғуну иддиа едиб. Һәтта даһа да ирәли ҝедәрәк Иран Ислам Республикасы илә разылашманын имзаланаҹағы вахт вә мәканын “тезликлә” елан олунаҹағыны сөјләјиб.

Трамп бундан әввәл 37 дәфә гәләбә газандығыны иддиа едиб, 24 дәфә разылашманын “јахын заманда әлдә олунаҹағыны” билдириб вә 12 дәфә дә мүһарибәнин артыг баша чатдығыны елан едиб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha