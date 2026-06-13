Трампын јенә сајыглады: Бу ҝеҹә Ирана гаршы һүҹумлары ләғв етдим / Данышыглар ән јүксәк сәвијјәдә тәсдигләниб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын нөвбәти галмагаллы президенти Трамп, ҹүмә ахшамы јерли вахтла өзүнүн Трутһ Соҹиал һесабында әввәлки һәдәләри, иддиалары вә сәрт бәјанатларыны тәкрарладыгдан сонра јазыб: Иран Ислам Республикасы илә данышыглар Иран рәһбәрлијинин ән јүксәк сәвијјәсинә чатдығы вә тәсдигләндији үчүн мән, АБШ президенти олараг, бу ҝеҹә Ирана гаршы планлашдырылмыш һүҹум вә бомбардманлары ләғв етдим.
О, ҹүмә ахшамы бир сыра һәдә вә сәрт ачыгламалардан сонра јенидән әввәлки бәјанатларындан ҝери чәкиләрәк консептуал вә деталлы разылашманын әлдә олундуғуну иддиа едиб. Һәтта даһа да ирәли ҝедәрәк Иран Ислам Республикасы илә разылашманын имзаланаҹағы вахт вә мәканын “тезликлә” елан олунаҹағыны сөјләјиб.
Трамп бундан әввәл 37 дәфә гәләбә газандығыны иддиа едиб, 24 дәфә разылашманын “јахын заманда әлдә олунаҹағыны” билдириб вә 12 дәфә дә мүһарибәнин артыг баша чатдығыны елан едиб.
Sizin rəyiniz