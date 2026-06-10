Әнсаруллаһ: Исраиллә бағлы дәниз нәглијјатынын гадаған едилмәси Сәнанын стратежи гәрарыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын “Әл-Һәгигә” гәзетинә истинадән мәлуматына ҝөрә, Әнсаруллаһ Сијаси Бүросунун үзвү Мәһәммәд әл-Фәраһ “Х” платформасында билдириб ки, Гырмызы дәниз вә Бабүл-Мәндәб боғазында Исраил режими илә әлагәли дәниз дашымаларынын гадаған едилмәси Јәмәнин тәзјиг алтында олан халглара дәстәјини, АБШ һеҝемонлуғу вә Исраил һүҹумларына гаршы мөвгејини, һәмчинин Јәмәнин Бабүл-Мәндәб стратежи бөлҝәсиндә суверенлијини тәсдигләјир.
Әл-Фәраһ дејиб ки, бу гәрар Јәмәнин мүһарибәләр, мүһасирәләр вә реҝион халгларына јөнәлмиш тәзјигләр гаршысында пассив мөвге тутмајаҹағыны ҝөстәрир вә дәниз кечидләринин тәһлүкәсизлијинин АБШ, Исраил вә онларын мүттәфигләринин инһисарында олмамалы, әксинә халгларын һүгугларына һөрмәт вә мүһарибә вә мүһасирәнин дајандырылмасы илә бағлы олмалы олдуғуну вурғулајыр.
Sizin rəyiniz