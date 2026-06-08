Видео \ СЕПАҺ нөвбәти һүҹумунда Һајфа нефт-кимја сәнајесини дармадағын етди

8 iyun 2026 - 19:26
Xəbər kodu: 1824471
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу-СЕПАҺ-ын Аерокосмик Гүввәләри бир нечә саат әввәл сионист режиминин Иранын нефт-кимја сәнајесиндән биринә етдији һүҹумуна ҹаваб олараг ракет һүҹумуну һәјата кечирдијини ачыглады. ИИКК һәмчинин хәбәрдарлыг етди ки, мүлки һәдәфләрә гаршы һүҹум етмәклә вә нефт сәнајесини һәдәф алмагла сионист дүшмән "бөлҝәдәки бүтүн енержи һәдәфләрини әһатә едәҹәк тәһлүкәли бир ојуна башлајыб". Сионистләрин глобал игтисадијјат үчүн башлатдығы бу тәһлүкәли ојунун нәтиҹәләри әсас јанғын төрәдән АБШ-ын үзәринә дүшүр.
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