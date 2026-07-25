Јәмән Әнсаруллаһ Сијаси Шурасынын үзвү Сәудијјә вәһһаби режиминә гаршы ҹаваб әмәлијјатын өлчүләрини ачыглады \ Видео
25 iyul 2026 - 09:07
Xəbər kodu: 1844563
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Әнсаруллаһ Сијаси Шурасынын үзвү Нәсрәддин Әмәр Сәудијјә вәһһаби режиминин тәҹавүзкар һүҹумларына гаршы һәјата кечиртдикләри ҹаваб әмәлијјатын өлчүләринә тохунараг вердији ачыгламада билдирди: “Әввәлки һүҹумларын өлчүсүнү вә сәвијјәсини јаддашлардан силин, чүнки бу дәфә вәзијјәт тамамилә фәрглидир.”
Sizin rəyiniz