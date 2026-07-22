Әфганыстанлы Шиә журналистләр Талибанын һакимијјәти дөврүндә үзлшдикләри чәтинликләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Кабулда јашајан әфган журналист Мәһәммәд Фаиз, једди иллик пешәкар тәҹрүбәсинә бахмајараг, тәхминән ики илдир ки, ишсиз олдуғуну сөјләди. О, АБНА-ја данышараг, иш ахтаран чохсајлы тәшкилатлар илә әлагә сахладығыны, лакин дәфәләрлә мәнфи ҹаваблар алдығыны изаһ етди.
Фаиз әлавә етди ки, аиләсини доландырмаг үчүн бәзән туризм ширкәтиндә маркетинг саһәсиндә чалышыр, лакин ҝәлири ҝүндәлик хәрҹләрини өдәмәк үчүн кифајәт дејил. Ишсиз олдуғу мүддәтдә о, ҹидди малијјә чәтинликләри, о ҹүмләдән кирајә һаггыны өдәмәкдә чәтинлик чәкир.
О гејд етди ки, Әфганыстанда бир чох журналист охшар чәтинликләрлә үзләшир, бәзиләри доланышығыны тәмин етмәкдә чәтинлик чәкир, диҝәрләри исә даһа јахшы имканлар ахтарараг өлкәни тәрк едиб. Онун сөзләринә ҝөрә, бир чох медиа ишчиси вәзијјәтин тезликлә јахшылашаҹағына аз үмид едир.
Фаиз үч ил әввәл Талибан тәрәфиндән Кабил офиси бағланан вә активләри мүсадирә едилән бир медиа тәшкилатында чалышырды. О, мәсәләнин һәссаслығы сәбәбиндән тәшкилатын адыны чәкмәкдән имтина етди.
Әфганыстандакы бир нечә шиә медиа органы да охшар мәһдудијјәтләр вә малијјә тәзјигләри сәбәбиндән чәтинликләрлә үзләшиб. Фәрда ТВ әввәлләр бағланмышды, лакин сонрадан әмәкдашларынын сәјләри сајәсиндә јајымыны бәрпа етди. Бу јахынларда исә Тамдун Ислам каналы бағланды вә онларла ишчи ишсиз галды- дејә Фаиз билдирди.
Гәзни гәзетләри вә Кабилдәки мүхтәлиф медиа гурумлары илә илләрлә ишләмәк тәҹрүбәси олан шиә журналист Сәид Исмајыл Ҹаһанҝир исә аиләсини доландырмаг үчүн иш ахтардығыны сөјләди.
Ҹаһанҝир Әфганыстандакы мөвҹуд иш базарыны олдугҹа чәтин адландырды вә Кабулда иш тапмаг ҝүнәмузд ишчиләрдән вә күчә сатыҹыларындан тутмуш тәһсилли мүтәхәссисләрә вә чөрәк газананлара гәдәр бир чох инсан үчүн чәтин бир ишә чеврилдијини сөјләди.
О, әлавә етди ки, һазырда онлајн иш платформалары вә сосиал медиада ахтарыш апарыр, һәтта иш имканлары ахтарараг базарлара вә күчәләрә ҝедир. Вәзијјәти барәдә данышаркән, пешәкарларын баҹарыг вә тәҹрүбәләринә тәләбат олмадығы заман нә етмәли олдугларыны дүшүнүрдү.
Бу чәтинликләрә бахмајараг, Ҹаһанҝир журналист һәмкарларыны үмидләрини итирмәмәјә чағырды вә бүтүн дүрүст әмәјин өз дәјәри олдуғуну вә доланышыг үчүн ҝөстәрилән һәр бир сәјин тәгдирә лајиг олдуғуну вурғулады.
Sizin rəyiniz