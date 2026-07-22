Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәр`ат Әл-Бәһрејн гәзети Бәһрејн һөкумәтинин әлиндәки бүтүн ҝүҹлә шиә иҹмасыны мәһв етмәјә чалышдығыны ҝөстәрән бир хәбәр дәрҹ едиб.
Мәр`ат Әл-Бәһрејн гәзетинин мәлуматына ҝөрә, Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасимин сүкутуну позмасы вә Бәһрејндәки шиә мәзһәбинин талејинин мөвҹудлуг тәһлүкәси илә үзләшдијини бәјан етмәси, Бәһрејн ҹәмијјәтинин систематик вә амансыз бир гырғын мүһарибәсинә мәруз галмасы демәкдир. Вәзијјәт сон дәрәҹә тәһлүкәли бир мәрһәләјә чатыб; бу, садәҹә "тәҹрид" дејил, сөзүн һәр мәнасында "мәзһәб тәмизләмәсидир". Рәсми сијасәтин ҹәмијјәтә тәтбиг етдији бу тәзјиг, артыг сүкутун гәбуледилмәз олдуғу бир нөгтәјә чатыб, чүнки мәсәлә мәһдудијјәтләрдән вә мүһасирәдән кәнара чыхараг бу мәзһәбин дини вә сосиал кимлијини һәдәфә алыб.
Әл-Вифаг Милли Ислам Ҹәмијјәти тәрәфиндән ачыгландығы кими, һәбсханаларда һөрмәтли алимләрә гаршы апарылан мисли ҝөрүнмәмиш репрессија кампанијасы сағлам дүшүнҹәли һәр кәс үчүн дөзүлмәздир. Бу һәрәкәтләр тәҹрид олунмуш позунтулар вә ја инзибати сәһвләр дејил, әксинә, ән јүксәк һакимијјәт сәвијјәләриндән тәшкил олунмуш мүтәшәккил мәзһәб ҹинајәтләридир - Бәһрејндә ҝөрүнмәмиш бир шеј.
Бәһрејн кралы Һәмәд бин Иса бүтүн һәбсдә олан алимләрин тәһлүкәсизлији үчүн бирбаша мәсулијјәт дашыјыр. Бу ҹинајәтләрин гаршысынын алынмасында һәр һансы бир уғурсузлуг вә ја коллектив ҹәза вә тәһгир сијасәтинин давам етдирилмәси јалныз дахили бөлүнмәләри дәринләшдирәҹәк вә иҹтимаи гәзәби артыраҹаг. Һөкумәтләр ис’ рәгибләри әзмәк вә ја алчалтмагла дејил, әдаләт, ганунун алилији вә инсан ләјагәтинә һөрмәтлә идарә олунур.
Инсан һүгугларынын позулмасы илә бағлы артан нараһатлыглар нәзәрә алынмагла, тәкҹә бәјанатлар вермәк кифајәт дејил. Бүтүн мөвҹуд тәзјиг васитәләриндән истифадә едәрәк сахланыланларын һүгугларыны мүдафиә етмәк үчүн дини вә һүгуги гурумлары вә нүфузлу шәхсләри ҹәлб етмәклә әлагәләндирилмиш сәјләр тәләб олунмалыдыр Инсан ләјагәти вә фундаментал һүгуглар мәсәләләри јалныз јерли сфера илә мәһдудлашмамалыдыр; бејнәлхалг активистләр Али-Хәлифә режиминин Бәһрејндә шиә иҹмасына гаршы сон һәрәкәтләрини һәлл етмәк үчүн ҝениш вә мәсулијјәтли һәмрәјлик тәләб етмәлидирләр.
Sizin rəyiniz