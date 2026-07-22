Фото / Гум шәһәриндә, АБНА Хәбәр Аҝентлијинин Дүнја Ассамблејасы бинасында филиппинли журналист үчүн аным мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБНА Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији дүнән Гум шәһәриндәки Әһли-Бејт (ә) Дүнја Ассамблејасы бинасында филиппинли журналист Др. Фарми Әбдүл Һакимин вәфаты илә бағлы аным мәрасими кечириб. Хатырладаг ки, Филипинли журналист Др. Фарми Әбдүл Һаким өлүмҹүл хәстәликлә мүбаризә апардыгдан сонра бир һәфтә әввәл мүгәддәс Гум шәһәриндә вәфат едиб.
22 iyul 2026 - 22:46
Xəbər kodu: 1843800
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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