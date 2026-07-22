Мүгәддәс Кәрбәла шәһәринә ҝедән Әрбәин зәвварларынын Зигар шәһәриндә гаршыланмасы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Зигар Губернијасынын Әл-Фәһуд Идарәси Имам Һүсејнин (ә) Әрбәинини анмаг үчүн мүгәддәс Кәрбәла шәһәринә пијада јүрүшүнү давам етдирән издиһамлы зәвварлары гаршылады.
Идарә Ирагын ҹәнубундакы Бәсрә Губернијасындан ҝәлән чох сајда зәвварын кечмәсинә шаһид олду, матәм хидмәт чадырлары исә зәвварлара мүхтәлиф хидмәтләр ҝөстәрмәк үчүн маршрут бојунҹа дүзүлдүләр.
Ирагын ҹәнубундан Имам Һүсејн вә гардашы Әбу әл-Фәзл әл-Аббас (әлејһиссалам) зијарәтҝаһына ҝәлән зијарәтчиләр үчүн тәдарүк ҝөрүлән мокәбләр он ҝүндән чохдур ки, давам едир.
Зәвварлара хидмәт ҝөстәрән бу чадырлар Әһли-Бејт (әлејһиссалам) илә дәрин әлагәни тәҹәссүм етдирир вә Әрбәин зијарәтиндә фәдакарлыг вә һәмрәјлик дәјәрләрини илдән-илә әкс етдирән бир сәһнәдә фәалијјәтинә давам едир.
Sizin rəyiniz