СЕПАҺ: АБШ радарлары вә Һава Һүҹумундан Мүдафиә Системләри үчүн гара ҝеҹә

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу (ИИКК) бир ачыгламада ИИКК-нын һава гүввәләринин бөлҝәдәки АБШ радарлары вә һава һүҹумундан мүдафиә системләри үчүн гара ҝеҹә јашатдығыны вә мүбарәк "Ја Ругәјјә (с.ә.) код адлы "Нәср 2" әмәлијјатынын 24-ҹү далғасында Бәһрејнин Әл-Муһәррәг бөлҝәсиндәки бир Америка радары тамамилә мәһв едиләрәк әмәлијјат орбитиндән чыхарылдығыны, Бәһрејнин Әл-Рифа бөлҝәсиндәки бир АБШ Патриот һава һүҹумундан мүдафиә системи исә ејни вахтда ракет вә ПУА һүҹумуна мәруз галараг мәһв едилдијини ачыглады.
Еланда дејилир: ИИКК Һәрби Һава Гүввәләриндәки оғулларыныз бөлҝәдәки Америка радарлары вә һава һүҹумундан мүдафиә системләри үчүн гаранлыг бир ҝеҹә јаратдылар вә мүбарәк "Ја Ругәјјә (с.ә.) код ады илә" Нәср 2" әмәлијјатынын 24-ҹү далғасында ҝәләҹәк ҝенишмигјаслы әмәлијјатларын јолуну ачмаг вә һәдәфләри дәгиг вурмаг үчүн манеәләри арадан галдырмаг мәгсәдилә Бәһрејнин Әл-Муһәррәг шәһәриндәки Америка мүдафиә системи вә радары тамамилә мәһв едиләрәк әмәлијјат орбитиндән чыхарылды, Бәһрејнин Әл-Рифа шәһәриндәки Америка Патриот һава һүҹумундан мүдафиә системи исә ејни вахтда ракет вә дрон һүҹумуна мәруз галараг мәһв едилди.
Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу һәмчинин 36 нөмрәли еланында билдириб: ИИКК-нын аерокосмик дөјүшчүләринин ҹәза әмәлијјатынын давамы олараг вә "Нәср 2" әмәлијјатынын 24-ҹү далғасынын икинҹи мәрһәләсиндә ҝенишмигјаслы һава вә ракет әмәлијјатларына мане олан манеәләри дәф етмәк үчүн бу ҝеҹә Күвејтдә јерләшән ушаг гатили АБШ ордусунун узун мәнзилли радар саһәси, рабитә мәркәзи вә пејк гәбулетмә системләри вә ракетдән мүдафиә радарлары ракет вә дронларла вурулараг мәһв едилди.
Һәмчинин, Әли әл-Салим базасында МГ9 пилотсуз тәјјарә ангары вурулуб вә бир сыра пилотсуз тәјјарәләр мәһв едилиб вә ја тамамилә зәдәләниб.
Бу тәмизләмәләрдән сонра ИИКК 37 нөмрәли билдириш јајымлајыб вә әлавә едиб: Бөлҝәдәки АБШ радарлары вә мүдафиә системләри үчүн гара ҝеҹә давам етдијиндән, Күвејтдәки Әһмәд Әл-Ҹабир базасында еркән хәбәрдарлыг радары, ракетдән мүдафиә радар системи, ФПС117 радары, Патриот мүдафиә системи вә ушаг гатили АБШ ордусунун һава мүдафиәси илә әлагәли пејк рабитә системи вурулуб мәһв едилиб.
Бу радар тәмизләмәси илә дүшмән дрон вә ракетләрин даһа гәтијјәтли вә дағыдыҹы һүҹумларына һазыр олмалыдыр.
Sizin rəyiniz