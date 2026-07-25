Әрагчи Лавровла ҝөрүшүндә: Һөрмүз боғазындакы мөвҹуд тәһлүкәсизлик АБШ-нин Ирана гаршы ҹинајәтләринин нәтиҹәсидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гырғызыстанда кечирилән Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатына үзв дөвләтләрин Хариҹи Ишләр Назирләри Шурасынын иҹласында иштирак едән һәмкарлары илә мәсләһәтләшмәләрини давам етдирән Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи ҹүмә ҝүнү ҝүнортадан сонра Русија Федерасијасынын хариҹи ишләр назири Серҝеј Лавровла ҝөрүшүб данышыглар апарды.
Бу ҝөрүшдә мүхтәлиф сијаси, игтисади, тиҹарәт, нәглијјат вә енержи саһәләриндә икитәрәфли әмәкдашлығын вәзијјәти, еләҹә дә бејнәлхалг тәшкилатлар вә Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилаты вә BRICS дахил олмагла чохтәрәфли вә реҝионал тәнзимләмәләр сәвијјәсиндә координасија мүзакирә едилди вә нәзәрдән кечирилди, ики өлкә арасында мүвафиг саһәләрдә әлдә едилмиш анлашмаларын һәјата кечирилмәсини асанлашдырмаг үчүн лазыми тәдбирләрин ҝөрүлмәси гәрара алынды.
Бу ҝөрүшдә Иран вә Русијанын хариҹи ишләр назирләри АБШ-ын мүгавиләни јенидән позмасындан вә өлкәнин һаким нүмајәндә һејәти тәрәфиндән Исламабад Анлашмасынын мүддәаларыны позмасындан сонра Гәрби Асија реҝионунда баш верән һадисәләр барәдә фикир мүбадиләси апардылар.
Өлкәмизин хариҹи ишләр назири Русијанын АБШ вә Исраилин Ирана гаршы һәрби тәҹавүзүнү гәти шәкилдә писләмәсиндәки принсипиал мөвгејини јүксәк гијмәтләндирәрәк, Һөрмүз боғазындакы мөвҹуд гејри-сабитлији АБШ-ын вәдини позмасынын вә Ирана гаршы ҹинајәтләринин бирбаша нәтиҹәси һесаб етди. Мүһарибәјә сон гојмаг үчүн анлашмаја ҝәтириб чыхаран данышыглар просесиндә Иранын хошмәрамлылығыны хатырладараг вурғулады:
Иран Ислам Республикасы дипломатија саһәсиндә ҹиддилик нүмајиш етдирдији кими, өз марагларыны вә милли тәһлүкәсизлијини мүдафиә етмәк вә АБШ-ын Һөрмүз боғазындан Иранын милли тәһлүкәсизлијини тәһдид етмәк үчүн суи-истифадә етмәсинин гаршысыны алмаг әзминдәдир.
Русија хариҹи ишләр назири өлкәсинин АБШ вә Исраилин Ирана гаршы һәрби тәҹавүзүнү писләмәсиндәки принсипиал мөвгејини хатырладараг, реҝионал өлкәләрә әсасланан тәһлүкәсизлик механизми јаратмаг үчүн әмәкдашлығын вә етимадын гурулмасынын ваҹиблијини вурғулады вә өлкәсинин бу мөвзуда һәр ҹүр јардым ҝөстәрмәјә һазыр олдуғуну билдирди.
Sizin rəyiniz