Италијада јәһудиләр вә исраиллиләрин сијаһыја алынмасы чағырышлары галмагала сәбәб олуб: “Бу, артыг јәһудиләрә гаршы овдур”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Италијада һотел, туризм објектләри вә коммерсија мүәссисәләриндә Исраил вәтәндашлары вә јәһудиләрин олмасы барәдә мәлуматларын топланмасыны тәшвиг едән сорғу анкетинин мүхтәлиф чат групларында јајылмасы ҹидди галмагала сәбәб олуб. Тәшәббүсүн мәгсәдинин "сионист туризмин хәритәсини" һазырламаг олдуғу билдирилиб.
Бу садә тәшәббүс һәмишәки кими “Милан Јәһуди Иҹмасы”нын кәскин етиразына сәбәб олуб.
"Бизә елә ҝәлир ки, 1930-ҹу илләрә, јәһудиләрә гаршы апарылан ов дөврүнә гајыдырыг. Јәһудиләрин һарада олдугларыны ҝөстәрән хәритәләрин һазырланмасы сон дәрәҹә ҹидди мәсәләдир. Прокурорлуг буна мүдахилә етмәлидир", – дејә Милан Јәһуди Иҹмасынын президенти Уокер Менјани АНСА аҝентлијинә билдириб.
Онун сөзләринә ҝөрә, бу ҹүр “тәшәббүсләр” “тәһлүкәли мүһит” формалашдырыр.
"Һәмишә радикал бахышлара малик инсанлар тапылыр. Белә чағырышлар ҝениш јајылдыгда тәһлүкә реал характер алыр", – дејә о вурғулајыб.
Менјани гејд едиб ки, белә сијаһылар тәкҹә Исраилдән ҝәлән туристләри дејил, һәм дә јәһуди әсилли Италија вәтәндашларыны әһатә едә биләр.
"Әҝәр Италија вәтәндашы өз өлкәсиндә истираһәт едәркән јалныз јәһуди олдуғу үчүн һансыса сијаһылара салынырса, бу, бүтүн һәдләри ашмаг демәкдир", – дејә о билдириб.
1947-ҹи илдән бәри Фәләстин башда олмагла Ливан вә Иранда јүз минләрлә ҝүнаһсыз инсанлары, көрпә, гоҹа вә гадынлары сојгырым едиб күтләви гырғынлара мәһкум етдикләрини ҝөрмәздән ҝәлән Милан Јәһуди Иҹмасы Италијадакы садә мәсәлә илә бағлы тәкидлә вурғулајыб ки, мүстәгил һүгуги аддымлар атмағы планлашдырмаса да, топладығы материаллары артыг аидијјәти дөвләт органларына тәгдим едиб вә һадисәјә һүгуги гијмәт вериләҹәјинә үмид етдијини ачыглајыб.
Sizin rəyiniz