Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Һәҹҹ вә Зијарәт Тәшкилатынын Мүгәддәс Зијарәтҝаһлар Идарәсинин мүавини Мортеза Ағаи АБНА-ја вердији мүсаһибәдә Әрбәин зәвварларынын гејдијјатынын 30 ијунда башламасына тохунараг деди: Бу ил Әрбәин зәвварларынын гејдијјаты Сәмаһ системи васитәсилә башлајыб вә индијә гәдәр гејдијјатдан кечәнләрин сајы 1 милјон 500 мин нәфәри кечиб. Һәмчинин, өлкәнин чыхыш сәрһәдләриндә зијарәтә ҹан атан зәвварларын далғасы артыр вә Әрбәин сәфәрләри тәдриҹән башлајыб вә јахын бир-ики ҝүн әрзиндә сәрһәдләрдә тыхаҹын артмасы илә гаршылашаҹағымыз ҝөзләнилир.
Әрбәин сәфәринин хүсуси шәртләринә тохунан Әгаји дејиб: Әрбәин сәфәри исти һава вә зијарәт маршрутлары вә мәканларында әһалинин сыхлығы сәбәбиндән исти вурма, хәстәлик вә ја гәза еһтималыны артырыр; буна ҝөрә дә Сәмәһ системиндә гејдијјат зәвварларын вә онларын аиләләринин лазым олдугда ҝөзләнилән сығорта вә тибби хидмәтләрдән јарарланмасына имкан верәҹәк.
Гејдијјат статистикасына ҝәлдикдә, о, һәмчинин билдириб: Индијә гәдәр гејдијјатдан кечәнләрин тәхминән 58 фаизи кишиләр, 42 фаизи исә гадынлардыр. Һәмчинин, зәвварларын 58 фаизи өлкәдән чыхмаг үчүн Меһран сәрһәдини, 25 фаизи Шәламчеһ сәрһәдини вә 11 фаизи Хосрәви сәрһәдини сечиб.
Бир чох зәввар сәфәрләринә Каземејн зијарәти илә башлајыр вә сонра Самарра, Нәҹәфә, даһа сонра Әрбәин пијада јолуна вә нәһајәт Кәрбәла-е-Моалијә ҝедир. Бу сәбәбдән Хосрәви сәрһәди Каземејн шәһәринә ән јахын јолдур вә зәвварлар бу шәһәрә даһа гыса мүддәтдә чатаҹаглар.
Мүхтәлиф сәрһәдләрдән ҝириш вә чыхыш имканы илә бағлы суала ҹаваб олараг Ағаи һәмчинин ајдынлыг ҝәтириб: Бу бахымдан һеч бир мәһдудијјәт јохдур вә зәвварлар бир сәрһәддән чыхыб диҝәр сәрһәддән өлкәјә дахил ола биләрләр. Бу сәбәбдән, Сәмәһ системиндә чыхыш сәрһәдини вә ҝириш сәрһәдини сечмәк үчүн ики ајры бөлмә тәмин едилиб.
Sizin rəyiniz