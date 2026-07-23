Еј Америка халгы; ушагларынызы Трамп батаглығындан хилас един

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәнучөһр Мүттәки ИРНА-нын сијаси мүхбиринә вердији мүсаһибәдә Америка халгына мүраҹиәт етди: Дәли президентиниз Доналд Трамп вә Америка тәҹавүзкар ордусу ики ҹинајәткар мүһарибә тәтбиг етмәклә миндән чох Иран халгыны шәһид етди вә Иран халгы шәһид лидер вә онун өвладлары үчүн јас тутур.
Кечмиш хариҹи ишләр назири әлавә етди: Сон 140 ҝеҹәдир ки, Иран халгы өлкәнин мејданларында вә күчәләриндә иштирак едир, өлкәнин һәрби командирләриндән өлкәнин шәһидләринин ганынын гисасыны Америка-сионист террорчуларындан алмағы гәзәблә тәләб едир!
Мүттәки әлавә етди: “Еј Америка халгы, минләрлә Америка тәҹавүзкар әсҝәри артыг Фарс көрфәзи өлкәләриндә, Иорданијада вә Ирагда јерләшән базаларынызда Иранын ракет бурахыҹыларынын һәдәфиндәдир вә истәнилән вахт Иран халгынын ирадәсинә ҹаваб олараг, миндән чох ҹинајәткар әсҝәри өлдүрмәк үчүн атәш ачмаг әмри верилә биләр.”
О, сөзүнә давам етди: “Сизә хәбәрдарлыг едилиб ки, сабаһ, Трампын әмринә ујғун олараг, онларын өлүмүнү елан етмәјә вә ја онлара јас тутмаға белә иҹазә верилмәјәҹәк, она ҝөрә дә онлары бу ҝүн АБШ-јә гајтарын.”
Sizin rəyiniz