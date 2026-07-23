СЕПАҺ: Ирана гаршы тәҹавүз мәнбәји олан АБШ базасыны һәдәф алмаг бизим гануни, дини вә мәнтиги һаггымыздыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Шөбәси 45 нөмрәли еланда Иорданија халгына мүраҹиәт едәрәк билдирди ки, ИИКК дөјүшчүләри Америка ордусунун Иран Ислам Республикасы әразисиндә тәкрарланан тәҹавүзләринә ҹаваб олараг Америка базаларына илдырым зәрбәләри ендирәрәк ТҺААД ракетдән мүдафиә системи радарыны мәһв едибләр.
Бәјанатда билдирилир ки, базада бир Патриот системи вә Ҹ-РАМ радары да һәдәфә алыныб вә мәһв едилиб, базада јанаҹаг чәнләри, вертолјот аваданлығы анбары вә бир вертолјот техники хидмәт анбары јандырылыб.
Иорданијанын мүстәгиллијинә, әрази бүтөвлүјүнә вә суверенлијинә һөрмәти вурғулајан ИИКК, өлкәдәки АБШ һәрби базаларынын АБШ-нин суверенлији вә ганунлары илә тәнзимләндијини вә Иран Ислам Республикасынын нөгтеји-нәзәриндән АБШ-нин бу базалары јаратмагла Иорданијанын суверенлијини поздуғуну елан едиб.
Бәјанатын давамында АБШ-нин Ирана һүҹумлары вә Минабда бир сыра шаҝирдин һәјатыны итирмәсинә тохунулуб вә бу һүҹумларын бәзиләринин Иорданија торпағындакы АБШ базаларындан һәјата кечирилдији вә Иран Ислам Республикасынын бу тәҹавүзләрә сәбәб олан базалары һәдәф алмағы өзүнүн гануни, дини вә мәнтиги һүгугу һесаб етдији вурғуланыб.
Sizin rəyiniz