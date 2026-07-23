  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

СЕПАҺ: Ирана гаршы тәҹавүз мәнбәји олан АБШ базасыны һәдәф алмаг бизим гануни, дини вә мәнтиги һаггымыздыр

23 iyul 2026 - 20:11
Xəbər kodu: 1844171
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
СЕПАҺ: Ирана гаршы тәҹавүз мәнбәји олан АБШ базасыны һәдәф алмаг бизим гануни, дини вә мәнтиги һаггымыздыр

Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу Иорданија халгына 45 нөмрәли еланда Америка базаларына гаршы әмәлијјатын давамында ТҺААД системи радарыны, Патриот системини, Ҹ-РАМ радарыны вә бу базалар үчүн бир сыра дәстәк објектләрини һәдәф алдығыны елан етди вә Ирана гаршы тәҹавүз мәнбәји олан Америка базаларына һүҹумун Иран Ислам Республикасынын гануни, дини вә мәнтиги һаггы олдуғуну вурғулады.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Шөбәси 45 нөмрәли еланда Иорданија халгына мүраҹиәт едәрәк билдирди ки, ИИКК дөјүшчүләри Америка ордусунун Иран Ислам Республикасы әразисиндә тәкрарланан тәҹавүзләринә ҹаваб олараг Америка базаларына илдырым зәрбәләри ендирәрәк ТҺААД ракетдән мүдафиә системи радарыны мәһв едибләр.

Бәјанатда билдирилир ки, базада бир Патриот системи вә Ҹ-РАМ радары да һәдәфә алыныб вә мәһв едилиб, базада јанаҹаг чәнләри, вертолјот аваданлығы анбары вә бир вертолјот техники хидмәт анбары јандырылыб.

Иорданијанын мүстәгиллијинә, әрази бүтөвлүјүнә вә суверенлијинә һөрмәти вурғулајан ИИКК, өлкәдәки АБШ һәрби базаларынын АБШ-нин суверенлији вә ганунлары илә тәнзимләндијини вә Иран Ислам Республикасынын нөгтеји-нәзәриндән АБШ-нин бу базалары јаратмагла Иорданијанын суверенлијини поздуғуну елан едиб.

Бәјанатын давамында АБШ-нин Ирана һүҹумлары вә Минабда бир сыра шаҝирдин һәјатыны итирмәсинә тохунулуб вә бу һүҹумларын бәзиләринин Иорданија торпағындакы АБШ базаларындан һәјата кечирилдији вә Иран Ислам Республикасынын бу тәҹавүзләрә сәбәб олан базалары һәдәф алмағы өзүнүн гануни, дини вә мәнтиги һүгугу һесаб етдији вурғуланыб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha