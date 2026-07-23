Трамп чарәсизликдән Ирана вә Әнсар-Аллаһа гаршы тәһдидләрә үз ҝәтирди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмәнин Гырмызы дәниздә Сәудијјә вәһһаби режиминин ҝәмиләринә гаршы әмәлијјатлары илә ејни вахтда АБШ президенти чарәсизликдән Ирана вә Әнсар Аллаһа гаршы тәһдидләрә үз ҝәтирди.
Јәмән Сәудијјә вәһһаби режиминә гаршы тәтбиг етдији блокадасыны вә онун тәсирли һәрәкәтләрини елан етдикдән сонра АБШ президенти бу ҝүн Труч Сочиал-да вердији месажда ики Сәудијјә ҝәмисинин һәдәфә алынмасына тохунараг "әҝәр буну јенидән етсәләр, АБШ Ираны мәсулијјәтә ҹәлб едәҹәк" дејә һәдәләди.
О, Јәмәнин Әнсар Аллаһынын Иранла әлагәли бир васитәчи гүввә олдуғуну иддиа едәрәк әлавә етди: "Ирана вә әлбәттә ки, һусиләрин өзләринә гаршы ағыр һәрби санксијалар тәтбиг едиләҹәк."
Иран мүһарибәси заманы јәмәнлиләрин индијә гәдәр мәсулијјәтлә даврандыгларыны билдирән Трамп, мөвҹуд вәзијјәтдән мәјуслуғуну белә ифадә етди: “Һусиләрдән чох мәјус олдум, чүнки онлар индијә гәдәр чох пешәкар вә ағыллы давраныблар.”
Гејд едәк ки, Јәмән силаһлы гүввәләринин сөзчүсү, бригада ҝенералы Јәһја Сари бу ҝүн сәһәр ики Сәудијјә вәһһаби режимин нефт танкеринин чохсајлы ракет вә дронларла һәдәфә алындығыны ачыглады.
Јәмән рәсмиси билдириб ки, “тәхминән 10 ҝәмини ҝери чәкилмәјә вә ҝери гајытмаға мәҹбур етдик”. О, әлавә едиб: “Ҝөзә-ҝөз принсипини һәјата кечирмәк үчүн Сәудијјә дүшмәнинә гаршы дәниз әмәлијјатларымызы давам етдирәҹәјик.”
Хатырладаг ки, бу Базар ертәси ҝүнү Јәһја Сари “блокадаја гаршы блокада” тәнлијинә әсасланараг, ҝәмичилијә гадаға вә ҹинајәткар Сәудијјә вәһһаби режиминә гаршы дәниз блокадасы елан етмишди.
Sizin rəyiniz