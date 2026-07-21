Русија: АБШ вә Иран арасындакы фикир ајрылыгларынын сүлһ јолу илә һәллинә көмәк етмәјә һазырыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русијанын хариҹи ишләр назиринин мүавини билдириб: Москва АБШ илә Иран арасындакы, еләҹә дә Теһранла әрәб өлкәләри арасындакы фикир ајрылыгларынын сүлһ јолу илә һәллинә јардым ҝөстәрмәјә һазырдыр.
Александр Алимов Русијанын “Известија” гәзетинә мүсаһибәсиндә әлавә едиб:
Биз әрәб өлкәләри илә Иран арасында диалог үчүн бир платформа јарадылмасына көмәк етмәкдән мәмнун оларыг, лакин өзүмүзү онлара гәбул етдирмәк нијјәтиндә дејилик.
Sizin rəyiniz