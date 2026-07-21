  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Авропа

Русија: АБШ вә Иран арасындакы фикир ајрылыгларынын сүлһ јолу илә һәллинә көмәк етмәјә һазырыг

21 iyul 2026 - 19:20
Xəbər kodu: 1843240
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Русија: АБШ вә Иран арасындакы фикир ајрылыгларынын сүлһ јолу илә һәллинә көмәк етмәјә һазырыг

Александр Алимов Русијанын “Известија” гәзетинә мүсаһибәсиндә: Москва АБШ илә Иран арасындакы, еләҹә дә Теһранла әрәб өлкәләри арасындакы фикир ајрылыгларынын сүлһ јолу илә һәллинә јардым ҝөстәрмәјә һазырдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русијанын хариҹи ишләр назиринин мүавини билдириб: Москва АБШ илә Иран арасындакы, еләҹә дә Теһранла әрәб өлкәләри арасындакы фикир ајрылыгларынын сүлһ јолу илә һәллинә јардым ҝөстәрмәјә һазырдыр.

Александр Алимов Русијанын “Известија” гәзетинә мүсаһибәсиндә әлавә едиб:

Биз әрәб өлкәләри илә Иран арасында диалог үчүн бир платформа јарадылмасына көмәк етмәкдән мәмнун оларыг, лакин өзүмүзү онлара гәбул етдирмәк нијјәтиндә дејилик.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha