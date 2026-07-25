Пакистанын шимал-гәрбиндә баш верән интиһарчы һүҹумунда 14 нәфәр өлүб, 24 нәфәр јараланыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Пакистанын тәһлүкәсизлик мәнбәләри ҹүмә ҝүнү билдирибләр ки, Пакистанын шимал-гәрбиндәки Хајбер Пахтунхва әјаләтиндә тәһлүкәсизлик постуну һәдәф алан интиһарчы һүҹумунда тәһлүкәсизлик ишчиләри, полис мәмурлары вә мешә идарәсинин әмәкдашы да дахил олмагла ән азы 14 нәфәр һәлак олуб.
Адынын чәкилмәсини истәмәјән мәнбәләр һәмчинин билдирибләр ки, һүҹум ҹүмә ахшамы ҝеҹәси Танк әразисиндәки тәһлүкәсизлик постунда баш вериб. Интиһарчы партлајыҹы маддәләрлә долу автомобилини партладыб вә ҝенишмигјаслы иткиләрә вә зијана сәбәб олан ҝүҹлү партлајыша сәбәб олуб.
Мәнбәләр әлавә едибләр ки, өләнләр арасында Хајбер Пахтунхва әјаләтиндән доггуз әсҝәр, дөрд полис әмәкдашы вә бир мешә идарәсинин әмәкдашы да вар.
Тәһлүкәсизлик рәсмиләри билдирибләр ки, партлајышда 20 әсҝәр вә дөрд полис әмәкдашы да дахил олмагла ән азы 24 нәфәр јараланыб вә јахынлыгдакы хәстәханалара апарылыб.
Мәнбәләрин вердији мәлумата ҝөрә, партлајышдан сонра тәһлүкәсизлик посту јерлә јексан едилиб вә хиласетмә груплары һадисә јериндә ахтарыш-хиласетмә әмәлијјатларыны давам етдирир. Дағынтылар алтында үч әсҝәрин дә галдығы ҝүман едилир.
Пакистан тәһлүкәсизлик мәнбәләри ону да әлавә едиб ки, тәмизләмә әмәлијјаты заманы тәһлүкәсизлик гүввәләри әтраф әразидә үч јараглыны өлдүрүб. Һүҹума ҝөрә һәләлик һеч бир груплашма мәсулијјәти өз үзәринә ҝөтүрмәјиб. Һазырда арашдырма апарылыр.
Sizin rəyiniz