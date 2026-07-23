Пирс Морган Арҝентина милли командасынын футболчуларыны вә Мессини Марк Кукурелја илә инсидентинә ҝөрә һәдәфә алды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Танынмыш британијалы журналист Пирс Морган Арҝентина милли командасынын футболчуларыны Испанијаја 0:1 һесабы илә удуздуглары дүнја чемпионатынын финалындан сонра сәрт шәкилдә тәнгид едиб!
Һәмчинин о, Лионел Мессини дә испанијалы мүдафиәчи Марк Кукурелја илә јашанан инсидентә ҝөрә ајрыҹа һәдәфә алыб.
Пирс Морган: "Месси, испан футболчусунун сөһбәт заманы ағзыны әли илә өртмәсиндән сонра она гырмызы вәрәгә верилмәси үчүн чалышырды. Бу, ҝуја бөјүк идманчы сајылан биринин етдијини ҝөрдүјүм ән аҹынаҹаглы һәрәкәтләрдән биридир. Бу дүнја чемпионатында Мессинин сахта 'мүгәддәс' имиҹи тамамилә дағылды: о, гәддар команданын һијләҝәр вә алчаг лидери олдуғуну ҝөстәрди!
Испанијаны дүнја чемпиону олмасы мүнасибәтилә тәбрик едирәм! Тамамилә лајигли галиб олдулар. Турнирин ән ҝүҹлү командасы идиләр вә бу ҝүн Арҝентинаны там үстүнлүклә мәғлуб етдиләр.
Матчын сонунда арҝентиналыларын давранышы, хүсусилә дә Паредесин һәрәкәтләри ијрәнҹ иди. Онлар садәҹә кобуд вә гәддар һәрәкәтләр едән бир дәстә идиләр, футбол үчүн утанҹ мәнбәјидирләр. Һеч вахт бир команданын мәғлубијјәтинә бу гәдәр севинмәмишдим!"
Sizin rəyiniz