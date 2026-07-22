Ираг һөкумәти Әрбәин зијарәт планыны дәстәкләмәк үчүн 52,5 милјард динар ајырыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ираг Назирләр Шурасы Әрбәин зијарәт планыны дәстәкләмәк үчүн 52,5 милјард динар ајырмаг гәрарына ҝәлиб вә Дөвләт Нефт Маркетинг Тәшкилатына (СОМО) Електрик Енержиси Назирлији үчүн газ јағы идхал етмәк сәлаһијјәти вериб.
Ираг Назирләр Шурасы мәтбуат ачыгламасында билдириб ки, Әли әл-Зејди Шуранын он биринҹи мүнтәзәм иҹласына сәдрлик едиб вә бу иҹласда өлкәдәки инкишафлар мүзакирә олунуб, ҝүндәмдәки маддәләр нәзәрдән кечирилиб вә лазыми ҝөстәришләр вә гәрарлар гәбул едилиб.
Назирләр Кабинети мүвафиг органлара вә мүгәддәс зијарәтҝаһлара 52,5 милјард динарын ајрылмасыны вә зијарәтдән сонра ҝери дөнүш үчүн нәглијјатын асанлашдырылмасы мәгсәдилә дөвләт нәглијјат васитәләри вә автобусларла јанашы, зәвварларын дашынмасы үчүн 2400 автобусун иҹарәјә ҝөтүрүлмәсини тәсдигләди.
Бәјаната ҝөрә, Назирләр Кабинети һәмчинин Дөвләт Нефт Маркетинг Ширкәтинә (СОМО) Електрик Енержиси Назирлији үчүн газ јағы идхал етмәк сәлаһијјәтини тәсдигләди.
Sizin rəyiniz