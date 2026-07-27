Һизбуллаһын мүҹаһид үзвләринин Имам Хаменеи һәзрәтләринә ачыг мәктубу

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һизбуллаһын мүҹаһид үзвләринин Ингилаб Рәһбәринә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеијә мәктубунун там мәтни беләдир:
Бисмиллаһир-рәһманир-рәһим
Һәмд вә сәна мөминләрә иззәт бәхш едән, залымлары зәлил едән Аллаһа мәхсусдур. О Аллаһ ки, һәјатымызы ҹиһад вә (Имам Зүһурунун) зәминини һазырламаг үчүн чалышмаг, өлүмүмүзү исә Өз јолунда ән пис мәхлугларын әли илә шәһид олмаг гәрар верди.
Салам вә салават Аллаһын Рәсулу Һәзрәт Мәһәммәдә (с), онун пак вә мүбарәк Әһли-бејтинә олсун. Аллаһ онларын мүбарәк зүһуруну тезләшдирсин вә бизи о ҝүнә хејир вә саламатлыг ичиндә чатдырсын.
Уҹа Аллаһ бујурур:
"Еј иман ҝәтирәнләр! Аллаһа итаәт един, Пејғәмбәрә итаәт един вә өзүнүздән олан ихтијар саһибләринә дә итаәт един." (Ниса, 59)
Бундан сонра...
Һөрмәтли рәһбәримиз, Имам, Гаид вә Вәлији-фәгиһ, әзиз вә мөһтәрәм Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеи!
Салам олсун сизә, Аллаһын рәһмәти вә бәрәкәти үзәринизә олсун.
Биз – Һизбуллаһын, Ливандакы Ислам Мүгавимәтинин өвладлары вә гардашлары – бу мәктубу Сизә ҝөндәририк. Гәлбләримиз үмидлә долудур вә Уҹа Аллаһдан диләјирик ки, Сиз сағлам, әмин-аманлыг ичиндә вә Онун мөһкәм һимајәси алтында оласыныз.
Илк нөвбәдә, Вәлијимиз вә шәһид рәһбәримизин атасы олан бөјүк шәхсијјәтин шәһадәти мүнасибәтилә Сизә башсағлығы вә тәбрикимизи чатдырырыг. О, онилликләр боју ҹиһад вә рәһбәрликдән сонра, елм вә әмәли өзүндә бирләшдирән, сәхавәт вә бәхшиш гапыларыны ачан, ариф фәгиһ, Гуран алими вә илаһи рәһбәр кими фәалијјәт ҝөстәрәрәк, нәһајәт, Әли ибн Әбу Талибин (ә) гатили Ибн Мүлҹәмә бәнзәр бу дөврүн ҹинајәткарларынын әли илә шәһид олду.
Һәмчинин мүгавимәт ҹәбһәсиндә, хүсусилә дә әзиз Ислам Иранынын өвладлары арасында шәһид олан, јараланан вә фәдакарлыг ҝөстәрән бүтүн гардаш вә баҹыларыныз мүнасибәтилә Сизә башсағлығы верир, Уҹа Аллаһдан шәһидләрә рәһмәт, јаралылара шәфа, аиләләринә исә сәбир вә арамлыг диләјирик.
Биз һәмишә Мәшһәди-Мүгәддәсә сәфәр етмиш, Имам Рзанын (ә) һүзурунда вилајәт чешмәсиндән мәнәви бәһрә алмышыг. Бир әлимизлә Имам Һүсејнин (ә) бајрағыны ҹиһад вә зүһура һазырлыг јолунда уҹалдыр, дүшмәнлә ән өн ҹәбһәдә вурушур, "Ләббејк!" вә "Һејһат миннәз-зиллә!" шүарларыны һәјата кечиририк. Диҝәр әлимизлә исә Имам Рзанын (ә) дијарынын өвладлары, Имам Хомејни мәктәбинин јетирмәләри, Имам Хаменеинин мәктәбинин давамчылары, Сизин мүбарәк бајрағынызы уҹалдан Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу, Бәсиҹ вә Иран Ислам Республикасынын бүтүн азадә вә шәрәфли инсанлары илә гардашлыг әли сыхырыг.
Онларда Имам Һүсејнин (ә) ешг вә фәдакарлығыны, Һәзрәт Аббасын (ә) бәсирәт вә гәһрәманлығыны, Салман Фарсинин исә иманыны вә вилајәтә сәдагәтини ҝөрүрүк.
Бу ҝүн Сиз Исламын саф Мәһәммәди бајрағыны дашыјырсыныз. Бу, әввәлҹә Имам Хомејнинин, сонра исә шәһид рәһбәрин дашыдығы, бир заманлар Кәрбәлада Имам Һүсејнин (ә) уҹалтдығы бајрагдыр. О бајраг ки, Имам Һүсејн (ә) дүшмәнин бөјүк ордусу гаршысында тәк дајанаркән белә бујурмушду:
"Аллаһа анд олсун ки, сизә һеч вахт зилләт әли узатмајаҹағам..."
Еј рәһбәримиз!
Биз Кәрбәла руһлу саваш мејданынын ичиндән, јер үзүнүн фиронларына гаршы мүбаризә апардығымыз бир заманда бүтүн варлығымыз вә гәтијјәтимизлә Сизә бејәт әлимизи узадырыг. Әминик ки, бу бејәт әслиндә Һәзрәт Саһибәззамана (ә.ф.) бејәтдир. Чүнки Сиз һәгигәтән дә онун гејб дөврүндәки наиби вә бизим үчүн Аллаһын һөҹҹәтисиниз.
Сизинлә әһд бағлајырыг ки, "иззәт" јолунда ирәлиләјәҹәјик, зүһурун зәминини һазырлајаҹаг вә сәбир ҝөстәрәҹәјик. Неҹә ки, шәһид рәһбәрлә бирликдә идик, бундан сонра да Сизинлә бирликдә олаҹағыг вә Аллаһ јолунда һеч бир гынајанын гынағындан горхмајаҹағыг.
Шәһидләрин, јаралыларын, әсирләрин, иткин дүшәнләрин вә онларын сәбирли аиләләринин әманәти бизим бојнумуздадыр. Гәлбләримиздә исә шәһид Хаменеинин јолу јашајыр; елә бир јол ки, онун ады гүдрәт вә Уҹа Аллаһа там тәвәккүлдүр.
Сизин рәһбәрлијиниз алтында, Аллаһын изни илә ирәлиләјәҹәјик. Гуран вә Әһли-бејтин (ә) һидајәти әсасында Ислам бајрағыны дашыјаҹағыг. Јолумузун ҝүнәши Һәзрәт Мәһди (ә.ф.), өнҹүлләримиз исә бу јолда биздән әввәл шәһид олмуш гәһрәманлардыр.
Биз һеч вахт һидајәт јолунда өзүмүзү тәнһа һисс етмәјәҹәјик. Чүнки шәһидләрин, јаралыларын, аналарын, аталарын, һәјат јолдашларынын вә бүтүн мүгавимәт вә ҹиһад үммәтинин карваны бизимләдир.
Баш катибимиз, мүҹаһид Шејх Нәим Гасымын рәһбәрлији алтында ирәлиләјир вә Аллаһын јер үзүнүн варислији вә дининин Али-Мәһәммәдин Гаиминин (ә) рәһбәрлији илә ашкар олаҹағы барәдә вәдинә бөјүк үмид бәсләјирик.
Һәмин илаһи вәд ҝерчәкләшәнә гәдәр биздән јалныз итаәт, гәләбә әзми вә шәһадәт севҝиси ҝөрәҹәксиниз.
"Гәләбә јалныз Гүдрәтли вә Һикмәт саһиби олан Аллаһ тәрәфиндәндир."
Сон сөзүмүз исә будур:
Һәмд аләмләрин Рәбби олан Аллаһа мәхсусдур.
Сизин өвладларыныз вә гардашларыныз
Һизбуллаһ – Ливан Ислам Мүгавимәти
Sizin rəyiniz