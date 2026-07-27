Имам Сејид Мүҹтәба Хаменеи: Ливан мүҹаһидләрини мүдафиә етмәк Иран Ислам Республикасынын стратежи сијасәтидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи Һизбуллаһын баш катиби вә онун мөмин, ҹәсур дөјүшчүләринин сәдагәт вә бејәт мәктубуна ҹавабында билдириб ки, Ливан Һизбуллаһынын сионист дүшмәнә гаршы мүбаризәдә өнҹүл олмасы вә дүнја халгларына зүлм вә глобал һеҝемонлугдан гуртулуш јолунда илһам вермәси бөјүк әһәмијјәт дашыјыр.
О вурғулајыб ки, Иран Ислам Республикасы Ливан мүҹаһидләрини мүдафиә етмәји өзүнүн стратежи сијасәти кими мүәјјән едиб вә Ливанын әрази бүтөвлүјүнүн горунмасыны, һәмчинин сионист режимин тәҹавүзүнүн там вә гејд-шәртсиз дајандырылмасыны АБШ-ын дәстәји илә апарылмыш мүһарибәнин баша чатмасына даир һәр һансы разылашманын биринҹи шәрти һесаб едир.
Ингилаб Рәһбәринин мәктубунун там мәтни
Бисмиллаһир-рәһманир-рәһим
"Еј иман ҝәтирәнләр! Сизә јахын олан кафирләрлә вурушун вә гој онлар сиздә сәртлик ҝөрсүнләр..."
Һөҹҹәтүлислам вәл-мүслимин Шејх Нәим Гасым ҹәнабларына,
Ливан Һизбуллаһынын һөрмәтли баш катибинә, бүтүн фәдакар, сәбирли вә мүгавимәтли командирләрә вә дөјүшчүләрә.
Салам олсун һамыныза вә Аллаһын рәһмәти.
Сизин – мәним гардашларым вә өвладларым олан мөмин вә ҹәсур Һизбуллаһ дөјүшчүләринин – мәктубу, Аллаһын сөзүнү уҹа тутмаг уғрунда ҝөстәрдијиниз дөзүм вә мөһкәмлијин, Гурани-Кәримин вәдләринә инамын, Имам Хомејнинин вә шәһид рәһбәр Ајәтуллаһүл-үзма Хаменеинин иззәт ҝәтирән идеалларына сәдагәтин ифадәси олдуғу үчүн тәгдирәлајигдир.
Бу ҝүн дүнја халглары АБШ һөкумәтинин вә әкини, нәсли мәһв едән ҹинајәткар сионистләрин зүлмүндән безмишдир. Гаршыда ҹиһад вә мүгавимәтдән башга јол галмамышдыр. Бу јолда сәбир вә мөһкәмлик ҝөстәрән һагг мүҹаһидләри илаһи гәләбә вәдәсинә наил олаҹаглар.
"...Мөминләрә јардым етмәк Бизим үзәримизә дүшән һагг иди."
Бу ҝүн Ливан Һизбуллаһы сионист режимин вә онун һимајәдарларынын вәһшиҹәсинә һүҹумлары гаршысында мөһкәм гаја кими дајанараг ҹиһад групларынын өнүндә ҝедир. Онун бу мүгавимәти дүнјанын азад халглары үчүн глобал һеҝемонлуғун вә онун әлалтыларынын зүлмүндән гуртулуш јолунда илһам мәнбәјинә чеврилмишдир.
Шүбһәсиз ки, бу бөјүк наилијјәтин мүһүм һиссәси Ливан халгынын, хүсусилә дә ҹәнуб бөлҝәсинин сәбир, ләјагәт, фәдакарлыг вә дәстәјинин нәтиҹәсидир.
Иран Ислам Республикасы да шәһид Ингилаб Рәһбәринин мүәјјән етдији хәтт үзрә бу мәзлум вә гүдрәтли мүҹаһидләри мүдафиә етмәји өзүнүн стратежи сијасәти һесаб едир вә Ливанын әрази бүтөвлүјүнүн горунмасыны, сионист режимин тәҹавүзүнүн там вә гејд-шәртсиз дајандырылмасыны АБШ-ын тәҹавүзкар сијасәти нәтиҹәсиндә баш вермиш мүһарибәнин баша чатмасына даир разылашманын илк шәрти кими гәбул едир.
Аллаһын саламы вә рәһмәти шәһидләрә, јаралылара, онларын сәбирли аиләләринә вә Аллаһ јолунда һиҹрәт едән, чәтинликләрә синә ҝәрән мөминләрә олсун.
Аллаһын саламы Һизбуллаһын шәһидләр ағасы Сејид Һәсән Нәсруллаһа, мүгавимәтин бүтүн әввәлки командирләринә вә шәһид силаһдашларына олсун. Онлар Ислам мүгавимәтинин фиданыны көкү мөһкәм, будаглары ҝөјләрә уҹалан гүдрәтли бир ағаҹа чевирдиләр. Онларын ҹиһады вә мүгавимәти Ливана Ислам дүнјасында иззәт вә башуҹалығы газандырды.
Сонда Уҹа Аллаһдан диләјирәм ки, Һәзрәт Саһибәззаманын (ә.ф) хејир-дуалары сајәсиндә бүтүн илаһи лүтф вә мәрһәмәтләр мүгавимәт мүҹаһидләринә, шәһидләрә, газиләрә, мүһаҹирләрә вә онларын сәбирли аиләләринә шамил олсун.
"Биз исә јер үзүндә зәиф салынмышлара лүтф етмәк, онлары рәһбәрләр етмәк вә онлары јер үзүнүн варисләринә чевирмәк истәјирик."
Аллаһын саламы, рәһмәти вә бәрәкәти үзәринизә олсун.
Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи
Sizin rəyiniz