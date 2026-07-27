  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

СЕПАҺ сөзчүсү: 15 ҝүнлүк дөјүшләр заманы 11 АБШ гырыҹы тәјјарәси вә һеликоптерини мәһв етдик

27 iyul 2026 - 11:18
Xəbər kodu: 1845676
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
СЕПАҺ сөзчүсү: 15 ҝүнлүк дөјүшләр заманы 11 АБШ гырыҹы тәјјарәси вә һеликоптерини мәһв етдик

Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) информасија порталы СЕПАҺ сөзчүсү ҝенерал Мөһсинидән ситат ҝәтирәрәк, 15 ҝүнлүк дөјүшләр ( 8 ијул – 22 ијул) әрзиндә АБШ-јә мәхсус 11 гырыҹы тәјјарә вә һеликоптерин мәһв едилдијини билдириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: СЕПАҺ сөзчүсү ҝенерал Мөһсини билдириб: 15 ҝүнлүк дөјүшләр әрзиндә (8 ијул тарихиндән 22 ијул тарихинәдәк) Иран Силаһлы Гүввәләри АБШ-јә мәхсус 11 гырыҹы тәјјарә вә һеликоптери онларын реҝиондакы АБШ базаларында јерләшдији вахт јердә мәһв едиб.

О әлавә едиб: Иранын һүҹумлары заманы һәмчинин 17 кәшфијјат вә әмәлијјат характерли пилотсуз учуш апараты (онлардан 8-и тамамилә јени олуб), сығынаҹаг дахилиндә јерләшән бир әдәд Ф-15 гырыҹы тәјјарәси, бир әдәд П-8 тәјјарәси, бир әдәд Ҹ-17 нәглијјат тәјјарәси вә 8 јанаҹагдашыјан тәјјарә мәһв едилиб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha