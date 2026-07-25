АБШ ишғалчы дүшмәни ҹанлы итки верди вә Иорданијадакы Крал Фејсәл вә Шаһзадә Һәсән базаларына ағыр зәрәр ендирилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу чәршәнбә ҝүнү, 22 ијул тарихиндә јајымладығы 42-ҹи бәјанатында билдириб: Уҹа Аллаһа тәвәккүл едәрәк, СЕПАҺ-ын Аерокосмик Гүввәләринин ҹәсур дөјүшчүләри дүшмәнин тәҹавүзләринә ҹаваб олараг, ‘Нәср-2’ әмәлијјатынын 25-ҹи далғасында, мүбарәк "Ја Һәсән ибн Әли (ә)" шүары илә вә Минаб шәһәриндәки Шәҹәрә Тәјјибә мәктәбинин шәһидләринә итһаф едәрәк, Иорданијадакы Америка базаларыны бир даһа дармадағын етдиләр.
Бәјанатын давамында дејилир: Ракет вә пилотсуз учуш апаратлары илә Крал Фејсәл вә Шаһзадә Һәсән базаларына һәјата кечирилән ҹаваб һүҹумунун илк мәрһәләсиндә Ф-15 тәјјарәләринин һазырланмасы үчүн нәзәрдә тутулан бир ангар һәдәфә алынды. Һәмчинин пилотсуз учуш апаратларынын һазырланмасы үчүн нәзәрдә тутулан бир ангара едилән һүҹум заманы 8 әдәд јени вә габлашдырылмыш МГ-9 пилотсуз учуш апараты һазырланма просесинә башланылмадан, өз гутуларында тамамилә мәһв едилди. Һәмин әразидә јерләшән даһа 2 пилотсуз учуш апаратына исә ағыр зәрәр вурулду.
СЕПАҺ бәјанатында әлавә едиб: Нөвбәти һүҹумда һеликоптерләрин сахланылдығы ангара ҹидди зәрәр вурулду вә 2 ағыр Америка һеликоптеринә әсаслы зијан дәјди. Тәҹавүзкар гүввәләрин јерләшмә мәркәзинә едилән һүҹум нәтиҹәсиндә онларын бир гисми өлдүрүлдү вә ја јараланды.
СЕПАҺ бәјанатында вурғулајыб: Тәҹавүзкарын ҹәзаландырылмасы әмәлијјаты давам едир. Чүнки әҝәр тәҹавүзкар ҹәзаландырылмазса вә әһдини позмасына, разылашмалары тапдаламасына ҝөрә ағыр бәдәл өдәмәзсә, дүшүнәҹәк ки, истәдији заман мүһарибәни јенидән башлада биләр, тәзјиг алтында галдыгда исә ону дајандыра биләр.
Беләликлә, мүһарибә, мүзакирә вә јенидән мүһарибә дөврүнү тәкрарлајараг, мүһарибә көлҝәсини даим бизим үзәримиздә сахламаға чалышаҹаг. Чәкиндирмә габилијјәтини бәрпа етмәјин вә давамлы тәһлүкәсизлији тәмин етмәјин јеҝанә јолу Гурани-Кәримин бујурдуғу әмри јеринә јетирмәкдир:
“Фитнә арадан галхана гәдәр онларла вурушун.”
СЕПАҺ бәјанатында хатырладыб: Өлкәнин үзәриндән мүһарибә көлҝәсини һәмишәлик узаглашдырмаг үчүн мүгавимәт ҝөстәрмәкдән вә тәҹавүзкара ағыр бәдәл өдәтмәкдән башга јол јохдур. Әҝәр бу ҹаваблар кифајәт етмәзсә вә тәҹавүзләр давам едәрсә, АБШ-дә үмуми матәм елан олунмасына сәбәб олаҹаг пешманедиҹи әмәлијјата һазырлашаҹағыг.
Sizin rəyiniz