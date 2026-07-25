  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

АБШ-нин бөлҝәдәки базалары Ислам Ордусунун ПУА һүҹумларынын лејсанына мәруз галыр

25 iyul 2026 - 08:22
Xəbər kodu: 1844540
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
АБШ-нин бөлҝәдәки базалары Ислам Ордусунун ПУА һүҹумларынын лејсанына мәруз галыр

Шимшәк Әмәлијјаты серијасынын давамында Иран Ислам Республикасы ордусу террорчу АБШ ордусунун Иорданија вә Бәһрејндә јерләшән базаларыны ҝенишмигјаслы дрон һүҹумлары илә һәдәфә алды.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы ордусу јени дрон һүҹумлары вә "Шимшәк" Әмәлијјатынын 22-ҹи мәрһәләсиндә бу сәһәрдән башлајараг Иорданијадакы Әл-Әзрәг базасындакы террорчу АБШ ордусунун "јашајыш вә сосиал тәминат биналарыны" вә "аваданлыг анбарларыны" һәдәфә алды.

Һәмчинин, Иран Ислам Республикасынын "Арәш" дағыдыҹы дронлары Бәһрејндә Шејх Иса базасындакы ушаг өлдүрән вә ҹинајәткар АБШ ордусунун "анбарларыны вә бөјүк аваданлыг анбарларыны" вә "ағыр тәјјарәләрин техники хидмәт вә тәмир анбарларыны" һәдәфә алды.

Орду, әмәлијјатын бу мәрһәләсини Иранын гүрурлу ҹәнубунун гәһрәман вә дөзүмлү халгына һәср едәрәк вурғулады; Силаһлы гүввәләрин дөјүшчүләри, әзиз халгларынын дәстәји илә шәһид имам вә сәркәрдәләринин уҹа руһуна садиг галараг, сон гәләбәјә гәдәр мөһкәм вә сарсылмаз мөвгедә дурублар.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha