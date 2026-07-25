АБШ-нин бөлҝәдәки базалары Ислам Ордусунун ПУА һүҹумларынын лејсанына мәруз галыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы ордусу јени дрон һүҹумлары вә "Шимшәк" Әмәлијјатынын 22-ҹи мәрһәләсиндә бу сәһәрдән башлајараг Иорданијадакы Әл-Әзрәг базасындакы террорчу АБШ ордусунун "јашајыш вә сосиал тәминат биналарыны" вә "аваданлыг анбарларыны" һәдәфә алды.
Һәмчинин, Иран Ислам Республикасынын "Арәш" дағыдыҹы дронлары Бәһрејндә Шејх Иса базасындакы ушаг өлдүрән вә ҹинајәткар АБШ ордусунун "анбарларыны вә бөјүк аваданлыг анбарларыны" вә "ағыр тәјјарәләрин техники хидмәт вә тәмир анбарларыны" һәдәфә алды.
Орду, әмәлијјатын бу мәрһәләсини Иранын гүрурлу ҹәнубунун гәһрәман вә дөзүмлү халгына һәср едәрәк вурғулады; Силаһлы гүввәләрин дөјүшчүләри, әзиз халгларынын дәстәји илә шәһид имам вә сәркәрдәләринин уҹа руһуна садиг галараг, сон гәләбәјә гәдәр мөһкәм вә сарсылмаз мөвгедә дурублар.
Sizin rəyiniz