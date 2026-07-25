Бәһрејн Мәһбус Ҝүнү “Хәлифә” сүлалә режиминин Һәбсханасындакы Мәһбусларла Һәмрәјлик Нүмајишләри

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҹүмә ҝеҹәси Бәһрејн халгы јалныз инанҹларына садиг галдыглары вә өлкәдә Америка әсҝәрләринин олмасына гаршы олдуглары үчүн “Хәлифә” сүлалә режиминин һәбсханаларында олан јүзләрлә бәһрејнли илә һәмрәјликләрини билдирмәк үчүн шәһәрин ишләк јерләриндә нүмајишләр кечириб вә плакатлар асыб.
“Хәлифә” сүлалә режиминин тәтбиг етдији сәрт мәһдудијјәтләрә бахмајараг, бу өлкә халгы ҹүмә ҝеҹәси күчәләрә чыхараг Бәһрејн Мәһбус Ҝүнү вә Алимләрә Дәстәк Ҹүмәсини гејд етмәк вә өлкәдәки сијаси мәһбусларла һәмрәјликләрини билдирмәк үчүн јүрүшләр кечириб.
Бу мүнасибәтлә Бәһрејн 14 Феврал Ингилаб Ҝәнҹләр Коалисијасы бәјанат јајараг әлавә едиб:
Бәһрејн Мәһбус Ҝүнү мүнасибәтилә, инанҹларыны ифадә етдикләри вә сағчылары дәстәкләдикләри үчүн “Хәлифә” сүлалә режиминин әдаләтсиз зинданларында һәбс олунан һәр бир садиг мәһбусун шәрәфинә дајанырыг.
Бәјанатда дејилир: Бәһрејн Мәһбуслар Ҝүнүндә, 2011-ҹи илин әввәлиндән бәри һәбсдә олан һәр бир садиг мәһбусун шәрәфинә баш әјирик. Бу һәбс кампанијалары јүзләрлә шәрәфли Бәһрејн халгыны јалныз инанҹларына садиг галдыгларына вә Америка-Сионист тәҹавүзүнә гаршы Иран Ислам Республикасы илә һәмрәј олдугларына ҝөрә һәдәфә алыб...
Әфсанәви лидерләрдән вә дин алимләриндән тутмуш инанҹларыны ифадә етмәк ҹинајәтинә ҝөрә азадлығы әлиндән алынан һәр бир вәтәндаша гәдәр Бәһрејн мәһбусларынын әзаблары диктатор Һәмәдин алнында утанҹ ләкәси вә таҹындакы сон мисмардыр.
Гејд едәк ки, Бәһрејн 14 Феврал Ингилаб Ҝәнҹләр Коалисијасы өлкәдәки сијаси мәһбусларла һәмрәјлик әламәти олараг һәр ил 24 ијулу "Бәһрејн Мәһбуслар Ҝүнү" кими тәјин едиб.
Бәһрејн Али-Хәлифә режими сон илләрдә бир чох бәһрејнли ҝәнҹ вә алими дини вә сијаси инанҹларыны ифадә етдикләринә ҝөрә һәбс едиб. Сон он илдә исә сијаси инанҹларына ҝөрә һәбс олунанларын сајы 15.000 нәфәри кечиб вә бу, сон илләрдә ән чох мәһбуса саһиб олан илк әрәб өлкәси олуб.
Sizin rəyiniz