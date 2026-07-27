Иран һүҹумларындан сонра АБШ чох ағыр иткиләринин сијаһысы дәрҹ етди. Сијаһыда ШОК мәлуматлар јерләшдирилиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун сөзчүсү Ҝенерал Муһибби, Иран һүҹумларындан сонра АБШ чох ағыр иткиләринин сијаһысыны дәрҹ рјдијини дејиб.
Ингилаб Кешикчиләринин сөзчүсү бригада ҝенералы Һүсејн Муһибби ачыглады: 15 ҝүн әрзиндә (8 ијулдан 22 ијула гәдәр) Иран силаһлы гүввәләринин гәтијјәтли вә ағыр һүҹумлары нәтиҹәсиндә АБШ ордусуна бөлҝәдә дәјән зәрәрин статистикасы ашағыдакы кимидир:
Радар вә мүдафиә саһәсиндә:
7 команданлыг вә идарәетмә мәркәзи
3 пејк рабитә системи
6 Патриот мүдафиә радары (Патриот системләри о гәдәр зәифләјиб ки, Иран ракетләри вә дронлары һәдәфләрини әлә кечирилмәдән вурур)
3 һава вә дәниз нәзарәт вә мониторинг радары
8 еркән ашкарлама вә хәбәрдарлыг радар системи
7 һава ракетиндән мүдафиә радары
3 ЕПС радар системи
2 ЕПС 117 радары
5 узун мәнзилли радар
2 мүдафиә радары
1 тактики радар комплекси
Әмәлијјат габилијјәтини азалтмаг үчүн дәстәк вә лоҝистика саһәсиндә:
6 гырыҹы вә вертолјот тәмири вә техники хидмәт мәркәзи
3 дәстәк вә лоҝистика мәркәзи
12 јанаҹаг чәни
17 ҝәми вә тәјјарә һиссәләри, силаһ вә дәстәк анбары
6 ракет јувасы
Әмәлијјат инфраструктуру саһәсиндә:
6 MQ-9 дрон ангары
1 F-15 гырыҹы тәјјарәләринин һазырлыг анбары
8 јенк дронун олдуғу 1 дрон ангары
2 команда мәркәзи
1 тәјјарә дашыјыҹысынын јанаҹаг долдурма платформасы
1 P-8 тәјјарә ангары
4 Һјмарс ракет платформасы
5 гырыҹы ангары
4 Патриот мүдафиә комплекси
6 ракет бурахылыш платформасы
1 јанаҹаг насос стансијасы
2 сигнал рабитәси мәркәзи
1 кәшфијјат мәлумат мәркәзи
1 сүни интеллект мәркәзи, Амазон ширкәтинә мәхсус мәлумат емалы мәркәзи базасы
1 инсансыз гајыг (узагдан идарә олунан) депо мәркәзи
1 јанаҹаг доку
4 гырыҹы сығынаҹағы
6 учуш вә ениш рампалары
Һава әмәлијјатлары саһәсиндә:
11 гырыҹы тәјјарә вә вертолјот (јердә)
17 кәшфијјат вә әмәлијјат дронлары (8 јени)
1 сығынаҹағын ичәрисиндә 1 Ф-15 гырыҹы тәјјарәси
1 P-8 тәјјарәси
1 C-17 нәглијјат тәјјарәси
8 јанаҹаг тәјјарәси
4 ағыр вертолјот
6 еһтијат ракет
Sizin rəyiniz