  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Иран һүҹумларындан сонра АБШ чох ағыр иткиләринин сијаһысы дәрҹ етди. Сијаһыда ШОК мәлуматлар јерләшдирилиб

27 iyul 2026 - 10:27
Xəbər kodu: 1845644
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Иран һүҹумларындан сонра АБШ чох ағыр иткиләринин сијаһысы дәрҹ етди. Сијаһыда ШОК мәлуматлар јерләшдирилиб

Тәкҹә Һава әмәлијјатлары саһәсиндә: 11 гырыҹы тәјјарә вә вертолјот (јердә), 17 кәшфијјат вә әмәлијјат дронлары (8 јени), 1 сығынаҹағын ичәрисиндә 1 F-15 гырыҹы тәјјарәси, 1 P-8 тәјјарәси, 1 C-17 нәглијјат тәјјарәси, 8 јанаҹаг тәјјарәси, 4 ағыр вертолјот, 6 еһтијат ракет дармадағын едилиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун сөзчүсү Ҝенерал Муһибби, Иран һүҹумларындан сонра АБШ чох ағыр иткиләринин сијаһысыны дәрҹ рјдијини дејиб.

Ингилаб Кешикчиләринин сөзчүсү бригада ҝенералы Һүсејн Муһибби ачыглады: 15 ҝүн әрзиндә (8 ијулдан 22 ијула гәдәр) Иран силаһлы гүввәләринин гәтијјәтли вә ағыр һүҹумлары нәтиҹәсиндә АБШ ордусуна бөлҝәдә дәјән зәрәрин статистикасы ашағыдакы кимидир:

Радар вә мүдафиә саһәсиндә:

7 команданлыг вә идарәетмә мәркәзи

3 пејк рабитә системи

6 Патриот мүдафиә радары (Патриот системләри о гәдәр зәифләјиб ки, Иран ракетләри вә дронлары һәдәфләрини әлә кечирилмәдән вурур)

3 һава вә дәниз нәзарәт вә мониторинг радары

8 еркән ашкарлама вә хәбәрдарлыг радар системи

7 һава ракетиндән мүдафиә радары

3 ЕПС радар системи

2 ЕПС 117 радары

5 узун мәнзилли радар

2 мүдафиә радары

1 тактики радар комплекси

Әмәлијјат габилијјәтини азалтмаг үчүн дәстәк вә лоҝистика саһәсиндә:

6 гырыҹы вә вертолјот тәмири вә техники хидмәт мәркәзи

3 дәстәк вә лоҝистика мәркәзи

12 јанаҹаг чәни

17 ҝәми вә тәјјарә һиссәләри, силаһ вә дәстәк анбары

6 ракет јувасы

Әмәлијјат инфраструктуру саһәсиндә:

6 MQ-9 дрон ангары

1 F-15 гырыҹы тәјјарәләринин һазырлыг анбары

8 јенк дронун олдуғу 1 дрон ангары

2 команда мәркәзи

1 тәјјарә дашыјыҹысынын јанаҹаг долдурма платформасы

1 P-8 тәјјарә ангары

4 Һјмарс ракет платформасы

5 гырыҹы ангары

4 Патриот мүдафиә комплекси

6 ракет бурахылыш платформасы

1 јанаҹаг насос стансијасы

2 сигнал рабитәси мәркәзи

1 кәшфијјат мәлумат мәркәзи

1 сүни интеллект мәркәзи, Амазон ширкәтинә мәхсус мәлумат емалы мәркәзи базасы

1 инсансыз гајыг (узагдан идарә олунан) депо мәркәзи

1 јанаҹаг доку

4 гырыҹы сығынаҹағы

6 учуш вә ениш рампалары

Һава әмәлијјатлары саһәсиндә:

11 гырыҹы тәјјарә вә вертолјот (јердә)

17 кәшфијјат вә әмәлијјат дронлары (8 јени)

1 сығынаҹағын ичәрисиндә 1 Ф-15 гырыҹы тәјјарәси

1 P-8 тәјјарәси

1 C-17 нәглијјат тәјјарәси

8 јанаҹаг тәјјарәси

4 ағыр вертолјот

6 еһтијат ракет

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha