  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Ҝенерал-мајор Сејид Мәҹид Ибн әл-Рза: Иран инновасијасы дөјүш мејданындакы һесабламалары дәјишдирди

25 iyul 2026 - 08:39
Xəbər kodu: 1844549
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Ҝенерал-мајор Сејид Мәҹид Ибн әл-Рза: Иран инновасијасы дөјүш мејданындакы һесабламалары дәјишдирди

Мүдафиә назиринин сәлаһијјәтләринин иҹрачысы Ҝенерал-мајор Сејид Мәҹид Ибн әл-Рза Иранын инновасијасы дөјүш мејданындакы һесабламалары дәјишдирдијини ачыглајыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҝенерал-мајор Сејид Мәҹид Ибн әл-Рза сосиал шәбәкәдә јајымладығы месажында јазыб: Сон мүһарибәдә дүшмән дүнјанын ән габагҹыл технолоҝијалары илә мејдана дахил олду; Иран инновасијасы исә дөјүш мејданынын һесабламаларыны дәјишдирди.

О, месажынын сонунда әлавә едиб: Дүшмән технолоҝијаларынын мүрәккәблијини артырдығы һәр бир мәрһәләдә Иранын јерли имканлары да буна ујғун олараг јүксәлди вә дөјүш мејданы өлкәнин мүдафиә технолоҝијаларында сычрајыш үчүн бир платформаја чеврилди.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha