Ҝенерал-мајор Сејид Мәҹид Ибн әл-Рза: Иран инновасијасы дөјүш мејданындакы һесабламалары дәјишдирди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҝенерал-мајор Сејид Мәҹид Ибн әл-Рза сосиал шәбәкәдә јајымладығы месажында јазыб: Сон мүһарибәдә дүшмән дүнјанын ән габагҹыл технолоҝијалары илә мејдана дахил олду; Иран инновасијасы исә дөјүш мејданынын һесабламаларыны дәјишдирди.
О, месажынын сонунда әлавә едиб: Дүшмән технолоҝијаларынын мүрәккәблијини артырдығы һәр бир мәрһәләдә Иранын јерли имканлары да буна ујғун олараг јүксәлди вә дөјүш мејданы өлкәнин мүдафиә технолоҝијаларында сычрајыш үчүн бир платформаја чеврилди.
Sizin rəyiniz