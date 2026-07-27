Кәтаиб Сејид әл-Шүһәда офиси: Имам Һүсејн (ә) зәвварларынын ганынын гисасы тәҹавүзкарларын өлүмҹүл кабусуна чевриләҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасында фәалијјәт ҝөстәрән Ислам Мүгавимәти Кәтаиб Сејид әл-Шүһәда офиси кәскин бәјанат јајараг АБШ вә Исраил режиминин мүдафиәсиз Һүсејн (ә) һәрәминин зәвварларыны һәдәфә алмасыны ачыг-ашкар бејнәлхалг нормаларын позулмасы вә ағыр ҹинајәт кими гијмәтләндириб.
Бәјанатда дејилир: Ҹинајәткар АБШ-нин башчылыг етдији шәр коалисијанын мүдафиәсиз зәвварлары вә Имам Һүсејн (ә) һәрәминин зијарәтчиләрини һәдәфә алараг һәјата кечирдији террор акты, горхаглыг вә ҹинајәткарлыг нүмунәси олмагла јанашы, бир даһа Ислам үммәтинин анд ичмиш дүшмәнләринин вәһши, һеҝемон вә инсанлыг әлејһинә маһијјәтини үзә чыхарды.
Бәјанатда әлавә олунуб: Бу дәһшәтли вә гәддар фаҹиә бүтүн бејнәлхалг ганунларын, инсан һүгуглары конвенсијаларынын вә әсас инсани принсипләрин кобуд вә ачыг шәкилдә позулмасыдыр. Шүбһәсиз ки, бу ҹинајәт гәтијјәтли, пешманедиҹи ҹаваб вә ағыр ҹәза илә гаршыланаҹаг.
Бәјанатын давамында гејд олунуб: Иран Ислам Республикасында Кәтаиб Сејид әл-Шүһәда Ислам Мүгавимәти офиси мәзлумҹасына уҹа мәгама јүксәлән вә ганына бојанан Һүсејн зәвварларынын вә Һүсејн ешгилә јашајанларын шәһадәтини Һәзрәт Имам Замана (әҹ), Али Рәһбәр Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеијә (Аллаһ онун көлҝәсини үзәримиздән әскик етмәсин), шәһидләрин мөһтәрәм вә әзиз аиләләринә, шәрәфли вә мүгавимәтли Иран халгына, еләҹә дә бүтүн азад инсанлара вә Ашура мәктәбинин вурғунларына башсағлығы верир.
Sizin rəyiniz