Ајәтуллаһ Фазил Ләнкәрани: "АБШ илә разылашаг" дејән шәхс Имам Һүсејн(ә) јолунда дејил / Ҝеҹә топлантыларында иштирак Имам Һүсејнин (ә) ордусуну ҝүҹлә

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әиммеји-Әтһар (ә) Фигһ Мәркәзинин рәһбәри Гум шәһәриндә Керман вилајәтинин Шәһдад рајонундан олан Әрбәин зәвварлары илә ҝөрүшүндә дини ҹәбһәнин ҝүҹләндирилмәсиндә мәдәни вә иҹтимаи фәалијјәтләрин ролуна тохунараг билдириб:
"Халгын мејданда олмасы, дини топлантыларын кечирилмәси вә мәдәни фәалијјәтләрин һәјата кечирилмәси Имам Һүсејнин (ә) ордусуну ҝүҹләндирир вә Ислам дәјәрләринин горунмасына зәмин јарадыр."
О, Гурани-Кәримин тағута гаршы мүбаризә илә бағлы ҝөстәришләринә истинад едәрәк вурғулајыб ки, тағут вә күфрлә барышмаг мүмкүн дејил. Иран халгы Ашура мәдәнијјәтиндән илһам алараг зүлмә гаршы мүгавимәт јолуну сечиб.
Ајәтуллаһ Фазил Ләнкәрани чыхышынын диҝәр һиссәсиндә Әрбәин зәвварларына бу сәфәрин мәнәви имканларындан фајдаланмағы төвсијә едәрәк билдириб ки, Имам Һүсејнин (ә) зијарәти инсанын һәм дүнја, һәм дә ахирәт һәјаты үчүн дөнүш нөгтәси ола биләр. О, һәдисләрә истинад едәрәк мүгәддәс зијарәтҝаһларын зијарәтинин бөјүклүјүнү вә мәнәви тәсирләрини вурғулајыб.
О, һәмчинин Имам Һүсејнә (ә) ағламағын савабы илә бағлы бәзи сәсләндирилән фикирләрә мүнасибәт билдирәрәк дејиб ки, бу ҹүр иддиалар Гуран ајәләри вә һәдисләрин дүзҝүн анлашылмамасындан ирәли ҝәлир. Онун сөзләринә ҝөрә, "Ким зәррә гәдәр хејир иш ҝөрсә, ону ҝөрәҹәк..." ајәси Гијамәт ҝүнү инсанын әмәлләрини ҝөрмәсинә аиддир вә илаһи мүкафатын јалныз әмәлин мигдары илә мәһдудлашдығыны ифадә етмир.
Әиммеји-Әтһар (ә) Фигһ Мәркәзинин рәһбәри "Аллаһ истәдији шәхс үчүн савабы гат-гат артырар" вә "Сәбир едәнләрә мүкафатлары һесабсыз вериләҹәк" мәзмунлу Гуран ајәләринә истинад едәрәк әлавә едиб ки, Аллаһ Өз фәзл вә кәрәми илә бәндәләринин әмәлләринин савабыны дәфәләрлә артырыр. О гејд едиб ки, Имам Һүсејнин (ә) зијарәтинин вә онун үчүн ҝөз јашы төкмәјин бөјүк савабы барәдә чохсајлы һәдисләр мөвҹуддур.
Сонда о, зәвварлары Әрбәин зијарәтинин гәдрини билмәјә чағырыб вә Һәзрәт Вәлијји-Әсрин (ә.ф.) зүһурунун тезләшмәси, Исламын горунмасы вә Ислам үммәтинин иззәти үчүн дуа едәрәк бу мәнәви сәфәрдән максимум фајдаланмағы төвсијә едиб.
Sizin rəyiniz