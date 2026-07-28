Иламда Әрбәин зәвварларына ҝеҹә-ҝүндүз хидмәт ҝөстәрилир \ Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әрбәин зијарәтинин башламасы вә өлкәнин гәрб сәрһәдләриндән зәввар ахынынын артмасы илә мүгәддәс зијарәтҝаһлара апаран ән ваҹиб јоллардан бири олан Илам әјаләти минләрлә јерли вә хариҹи зәввары гәбул едир. Бу бахымдан, Әмирәл-Мөминин (ә) ашигләринин мокәби Ислам Ингилабынын Мүстәзәфләр Фонду илә әмәкдашлыг чәрчивәсиндә 16 илју 2026 траихдән етибарән Әрбәин зәвварларына галмаға јер, иашә, сәһијјә, тибби, банкчылыг, мәдәни вә дини програмлар дахил олмагла 24 саат әрзиндә хидмәт ҝөстәрир.
28 iyul 2026 - 11:52
Xəbər kodu: 1846131
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz