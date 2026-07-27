Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу иткиләрин әлавә олунмасы илә 2023-ҹү ил октјабрын 7-дән бу ҝүнәдәк Гәзза золағында шәһид оланларын үмуми сајы 73 мин 326 нәфәрә, јаралыларын сајы исә 173 мин 997 нәфәрә чатыб.
Јәһудиләр Гәззада даһа 9 мүсәлманы шәһид етдиләр; үмуми шәһид оланларын сајы 73 мин 326 нәфәрә чатды
27 iyul 2026 - 10:12
Xəbər kodu: 1845637
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Шәһаб хәбәр аҝентлији: Фәләстин Сәһијјә Назирлији ачыглајыб ки, сон 24 саат әрзиндә Исраил режиминин Гәзза золағына һәјата кечирдији һүҹумлар нәтиҹәсиндә 9 нәфәр шәһид олуб, даһа 36 нәфәр исә јараланыб.
Sizin rəyiniz