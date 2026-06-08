  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

ИИР Мүдафиә Назирлијинин мүвәггәти рәһбәри: Силаһлы гүввәләрә дәстәк ҝүҹлү шәкилдә давам едир

8 iyun 2026 - 21:05
Xəbər kodu: 1824503
Source: İRNA
ИИР Мүдафиә Назирлијинин мүвәггәти рәһбәри: Силаһлы гүввәләрә дәстәк ҝүҹлү шәкилдә давам едир

Ҝенерал Сејид Мәҹид Ибн әр-Рза өлкәнин силаһлы гүввәләринә һәртәрәфли дәстәјин давам етдијини вурғулајараг дејиб: «Силаһлы гүввәләрә дәстәк бүтүн мөвҹуд ҝүҹ вә имканларла давам едир вә Мүдафиә Назирлији мүдафиә габилијјәтинин ҝүҹләндирилмәси вә дөјүш тәминатынын дәстәкләнмәси истигамәтиндә ҝеҹә-ҝүндүз үзәринә дүшән тапшырыглары јеринә јетирир.»

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Мүдафиә Назирлијинин мүвәггәти рәһбәри силаһлы гүввәләрә дәстәјин ҝүҹлү шәкилдә давам етдијини вурғулајараг билдириб: Тәҹавүзкар ҹәзаландырылана гәдәр өлкәнин мәнафеләринин вә тәһлүкәсизлијинин мүдафиәси јолундан бир ан белә ҝери чәкилмәјәҹәкләр.

Ҝенерал Сејид Мәҹид Ибн әр-Рза өлкәнин силаһлы гүввәләринә һәртәрәфли дәстәјин давам етдијини вурғулајараг дејиб: «Силаһлы гүввәләрә дәстәк бүтүн мөвҹуд ҝүҹ вә имканларла давам едир вә Мүдафиә Назирлији мүдафиә габилијјәтинин ҝүҹләндирилмәси вә дөјүш тәминатынын дәстәкләнмәси истигамәтиндә ҝеҹә-ҝүндүз үзәринә дүшән тапшырыглары јеринә јетирир.»

О, тәҹавүзкар дүшмәнин һәрәкәтләри вә ҹинајәтләринә тохунараг әлавә едиб: Тәҹавүзкар ҹәзаландырылана гәдәр өлкәнин мәнафеләринин вә тәһлүкәсизлијинин мүдафиәси јолундан бир ан белә ҝери чәкилмәјәҹәјик вә бүтүн мүдафиә вә тәминат имканлары силаһлы гүввәләрин хидмәтиндәдир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha