ИИР Мүдафиә Назирлијинин мүвәггәти рәһбәри: Силаһлы гүввәләрә дәстәк ҝүҹлү шәкилдә давам едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Мүдафиә Назирлијинин мүвәггәти рәһбәри силаһлы гүввәләрә дәстәјин ҝүҹлү шәкилдә давам етдијини вурғулајараг билдириб: Тәҹавүзкар ҹәзаландырылана гәдәр өлкәнин мәнафеләринин вә тәһлүкәсизлијинин мүдафиәси јолундан бир ан белә ҝери чәкилмәјәҹәкләр.
Ҝенерал Сејид Мәҹид Ибн әр-Рза өлкәнин силаһлы гүввәләринә һәртәрәфли дәстәјин давам етдијини вурғулајараг дејиб: «Силаһлы гүввәләрә дәстәк бүтүн мөвҹуд ҝүҹ вә имканларла давам едир вә Мүдафиә Назирлији мүдафиә габилијјәтинин ҝүҹләндирилмәси вә дөјүш тәминатынын дәстәкләнмәси истигамәтиндә ҝеҹә-ҝүндүз үзәринә дүшән тапшырыглары јеринә јетирир.»
О, тәҹавүзкар дүшмәнин һәрәкәтләри вә ҹинајәтләринә тохунараг әлавә едиб: Тәҹавүзкар ҹәзаландырылана гәдәр өлкәнин мәнафеләринин вә тәһлүкәсизлијинин мүдафиәси јолундан бир ан белә ҝери чәкилмәјәҹәјик вә бүтүн мүдафиә вә тәминат имканлары силаһлы гүввәләрин хидмәтиндәдир.
Sizin rəyiniz