Шејтанын Мөминләр Ҹәмијјәтинә Гаршы Ән Әһәмијјәтли Планы Һансыдыр? Устад Али ачыглама верир \ Видео

23 iyul 2026 - 19:04
Xəbər kodu: 1844148
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гурани-Кәрим бизә мәлун шејтанын тәгванын вә иҹтимаијјәтин сағламлығынын тәмәлини тәшкил едән әлагәләрдән олан, Аллаһа јахын олан инсанларла әлагәләри кәсмәк сәјләри барәдә мәлумат верир. Бурда ики әлагә шејтанын ән бөјүк һәдәфидир: бири аилә әлагәләри, икинҹиси исә мөминләрин Имам вә Илаһи рәһбәрлә мүнасибәтләридир; чүнки бу ики мүнасибәтин зәифләмәси имана, әхлага вә иҹтимаијјәтин тәрбијјәсинә зәрәр верәҹәк зәмин јарадаҹаг.
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