Иран тәҹавүзкарлара хәбәрдарлыг етди; реҝион өлкәләринин әразиләриндән истифадә ҹавабсыз галмајаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији чәршәнбә ҝүнү, 10 ијун тарихиндә АБШ-ын Ирана гаршы тәҹавүзкар һәрәкәтләри илә бағлы бәјанат јајараг, Иран Ислам Республикасынын өзүнү мүдафиә етмәк үчүн данылмаз һүгугундан истифадә етмәкдән, о ҹүмләдән һүҹумларын мәншәјини, еләҹә дә Ирана гаршы тәҹавүзкар әмәлијјатларын һәјата кечирилмәси вә дәстәкләнмәси үчүн истифадә едилән базалары вә лоҝистика објектләрини һәдәф алмагдан чәкинмәјәҹәји барәдә хәбәрдар етди.
Бәјанатын там мәтни ашағыдакы кимидир:
2026-ҹы ил, чәршәнбә ҝүнү, 10 ијун тарихиндә, сәһәр саатларында АБШ режими базар ертәси ҝеҹәси Һөрмүз боғазы үзәриндә террорчу ордусуна мәхсус Апачи һеликоптеринин вурулмасы бәһанәси илә өлкәнин ҹәнубундакы әразиләрә гаршы гәддар һүҹумлар һәјата кечирди. Бу һүҹумлар БМТ Низамнамәсинин, хүсусән дә 2-ҹи маддәнин 4-ҹү бәндинин вә бејнәлхалг мүнасибәтләрдә ҝүҹ тәтбигини гадаған едән әсас гајданын кобуд шәкилдә позулмасыдыр вә АБШ-ын һаким органы бу тәҹавүзкар һәрәкәтләри илә бир даһа ҹинајәткар вә мүһарибә гызышдыран маһијјәтини ҝөстәрди.
АБШ-ын Ирана гаршы һәрби тәҹавүзүнә вә өлкәмизин милли суверенлијинин вә әрази бүтөвлүјүнүн ачыг шәкилдә позулмасына ҹаваб олараг, Иран Ислам Республикасынын гүдрәтли силаһлы гүввәләри, гануни мүдафиә һүгугундан истифадә етмәклә јанашы, бу тәҹавүзләрин мәнбәји олан бөлҝәдәки АБШ базаларына вә активләринә шиддәтли зәрбәләр ендирди.
Хариҹи Ишләр Назирлији, АБШ-ын Ирана гаршы һәрби тәҹавүз ҹинајәтини гәтијјәтлә писләјәрәк, АБШ террорчу ордусу вә сионист режими тәрәфиндән Ирана гаршы тәҹавүзкар һәрәкәтләри планлашдырмаг, тәшкил етмәк, һәјата кечирмәк вә дәстәкләмәк үчүн әразиләриндән вә објектләриндән һәр һансы бир шәкилдә истифадә едилмәсинин гаршысыны алмаг үчүн бөлҝәдәки бүтүн өлкәләрин, хүсусән дә Фарс көрфәзинин ҹәнуб саһилләриндә јерләшән өлкәләрин һүгуги вә мәнәви мәсулијјәтини бир даһа хатырладыр вә хәбәрдарлыг едир ки, Иран Ислам Республикасы һүҹумларын мәншәјини, еләҹә дә Ирана гаршы тәҹавүзкар әмәлијјатларын һәјата кечирилмәси вә дәстәкләнмәси үчүн истифадә едилән базалары вә лоҝистика објектләрини һәдәф алмаг да дахил олмагла, өзүнүмүдафиә һүгугундан истифадә етмәкдән чәкинмәјәҹәк.
Sizin rəyiniz