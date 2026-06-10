Сионист режимин Маарив гәзети: Трамп вә Нетанјаһу Ираны мәғлуб етмәјин мүмкүн олмадығыны билирләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чәршәнбә ҝүнү ИРНА-нын вердији мәлумата ҝөрә, сионист гәзети "Маарив" јазыб: Трамп вә Нетанјаһу Ираны мәғлуб етмәјин мүмкүн олмадығыны баша дүшдүләр вә бу өлкәнин нүвә имканларына малик бөјүк бир ҝүҹ олараг галаҹағы факты илә барышмалыдырлар.
Гәзет әлавә едиб: Трамп вә Нетанјаһу да Һизбуллаһын галаҹағыны баша дүшдүләр вә Вашингтон онунла үнсијјәт каналлары ахтарыр. Һалбуки Нетанјаһу инди Кнессет (парламент) сечкиләриндән әввәл чадырларда јашајан Гәзза золағы вә онун сакинләри үзәриндә гәләбә газанмаға чалышыр.
Сионист режимин бөлҝәдәки мүһарибәсинин башламасындан тәхминән үч ил кечмәсинә бахмајараг, режимин ордусу дајаныб вә мүһарибәнин мүәјјән едилмиш мәгсәдләринә чата билмәјиб.
Исраил режими һәлә дә Гәзза золағында вә Ливанда мүһарибә апарыр вә режимин АБШ-нин иштиракы илә Ирана гаршы мүһарибә апармасы да сарсыдыҹы ҹавабла гаршылашыб вә Тәл-Әвив вә Вашингтон бу мүһарибә апарма јолу илә мәгсәдләринә чата билмәјибләр.
Sizin rəyiniz