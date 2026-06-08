ИИР Хариҹи Ишләр Назирлији: Сионист режими чашарса Иран тәрәфиндән һәртәрәфли ҹавабла гаршылашаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији 8 ијун базар ертәси ҝеҹәси Иранын сионист режимин һәдәфләринә гаршы мүдафиә зәрбәләри илә бағлы ачыглама верәрәк хәбәрдарлыг едиб ки, "сионист режимин Ливана вә ја Ирана гаршы һәр һансы бир пис маҹәрасы ҹәсур Иран силаһлы гүввәләринин сарсыдыҹы вә һәртәрәфли ҹавабы илә гаршылашаҹаг".
ИРНА-нын Хариҹи Сијасәт Шөбәсинин мәлуматына ҝөрә, Хариҹи Ишләр Назирлијинин бәјанатынын мәтни беләдир:
“Бағышлајан вә Меһрибан Аллаһын ады илә
Сизә гаршы һәддини ашанлара сиз дә һәмин өлчүдә һәдди ашын.
10 апрел атәшкәсинин дәфәләрлә позулмасы вә сионист режимин Ливана вә Иран Ислам Республикасына гаршы тәкрарланан тәҹавүзкар һәрәкәтләриндән, о ҹүмләдән сон ики һәфтә әрзиндә өлкәнин ҹәнуб бөлҝәләриндәки Иран ҝәмиләринә вә һәдәфләринә һүҹумларда АБШ-нин террорчу ордусу илә әмәкдашлыгдан, еләҹә дә Иран халгына гаршы дәниз пиратчылығында Америка режими илә әмәкдашлыгдан сонра, Иран Ислам Республикасынын силаһлы гүввәләри Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Низамнамәсинин 51-ҹи маддәсинә ујғун олараг өзүнүмүдафиә һүгугу чәрчивәсиндә 7 ијун 2026-ҹы ил базар ҝүнү ахшамы ишғал олунмуш Фәләстин әразиләринин шималындакы бир нечә һәрби һәдәфә зәрбә ендириб.
"Иран Ислам Республикасы, Иран халгынын өз тәһлүкәсизлијини вә милли марагларыны мүнасиб һесаб етдији истәнилән мәгамда гәтијјәтлә мүдафиә етмәк әзмини вурғулајараг, Ливандакы атәшкәсин 10 феврал 2026-ҹы ил тарихли атәшкәс разылашмасынын ајрылмаз һиссәси олдуғуну вә АБШ һөкумәтинин сионист режимин атәшкәс режимини позмасы вә онун нәтиҹәләри, еләҹә дә реҝионда ҝәрҝинлијин артмасы үчүн бирбаша мәсулијјәт дашыдығыны хатырладыр. Иран Ислам Республикасы хәбәрдарлыг едир ки, сионист режимин Ливана вә ја Иран Ислам Республикасына гаршы һәр һансы бир пис нијјәти ҹәсур Иран силаһлы гүввәләри тәрәфиндән сарсыдыҹы вә һәртәрәфли ҹавабла гаршыланаҹаг."
Sizin rəyiniz