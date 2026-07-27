Әрагчи: “Кијевдә јерләшән фүрсәтчинин аддымы ҹавабсыз гала билмәз”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи августун 4-дә, базар ҝүнү "Х" сосиал шәбәкәсиндә јазыб: Зеленски Иранын бир тиҹарәт ҝәмисинә һүҹум едиб вә бир дәнизчинин өлүмүнә сәбәб олуб. Бу, БМТ Низамнамәсини ачыг шәкилдә позан вә Авропаны һәмин мүһарибәјә ҹәлб етмәк үчүн Исраилин тәһрики илә һәјата кечирилән бир аддымдыр.
Хариҹи ишләр назири вурғулајыб: Авропа Иттифагынын хариҹи сијасәт вә тәһлүкәсизлик мәсәләләри үзрә али нүмајәндәси Каја Каллас вә Русија Федерасијасынын хариҹи ишләр назири Серҝеј Лавровла апардығым данышыгларда гејд етдим ки, Кијевдә јерләшән бу фүрсәтчинин аддымы ҹавабсыз гала билмәз.
Sizin rəyiniz