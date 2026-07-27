Ҝенерал-полковник Радан: Әрбәин зәвварларынын ИИР сәрһәд-кечид мәнтәгәләриндән кечид сајы 1 милјон 200 мини өтүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҝенерал-полковник Әһмәдрза Радан базар ҝүнү Хосрәви сәрһәд-кечид мәнтәгәсинә бахышы заманы билдириб: Бүтүн мәсул гурумлар там сәфәрбәр олунуб вә үзәрләринә дүшән вәзифәләри лазыми гајдада јеринә јетирирләр. Полис вә сәрһәд мүһафизәси саһәсиндә дә бүтүн зәрури тәдбирләр там һазырлыг шәраитиндә һәјата кечирилир.
О әлавә едиб: Мүхтәлиф гурумларын әмәкдашлығы илә зәвварлара хидмәт ҝөстәрилмәси вә онларын өлкәнин сәрһәдләриндән кечиди давам едир. Бүтүн сәјләр кечидләрин тәһлүкәсиз вә раһат шәраитдә һәјата кечирилмәсинә јөнәлдилиб.
Өлкәнин Полис Команданы Хосрәви сәрһәд-кечид мәнтәгәсиндәки вәзијјәтә дә тохунараг билдириб: Индијәдәк бу сәрһәддән 112 миндән чох зәввар кечиб. Әрбәин зијарәти илә бағлы сәфәрләрин интенсивләшмәси фонунда бу кечид мәнтәгәсиндән кечәнләрин сајынын даһа да артаҹағы прогнозлашдырылыр.
Sizin rəyiniz