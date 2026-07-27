  1. Ana səhifə
  2. Хүсуси бурахылыш
  3. News of Arba'een

Ҝенерал-полковник Радан: Әрбәин зәвварларынын ИИР сәрһәд-кечид мәнтәгәләриндән кечид сајы 1 милјон 200 мини өтүб

27 iyul 2026 - 09:31
Xəbər kodu: 1845621
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Ҝенерал-полковник Радан: Әрбәин зәвварларынын ИИР сәрһәд-кечид мәнтәгәләриндән кечид сајы 1 милјон 200 мини өтүб

Өлкәнин Полис Команданы билдириб ки, индијәдәк 1 милјон 200 миндән чох Әрбәин зәввары өлкәнин једди сәрһәд-кечид мәнтәгәсиндән кечиб. О гејд едиб: Зәвварларын тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәси вә онларын ҝедиш-ҝәлишинин асанлашдырылмасы мәгсәдилә сәрһәдјаны вилајәтләрин полис командирләри там һазырлыг вәзијјәтиндәдир вә мәркәздән сәрһәдләрә 20 минә јахын әлавә гүввә ҝөндәрилиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҝенерал-полковник Әһмәдрза Радан базар ҝүнү Хосрәви сәрһәд-кечид мәнтәгәсинә бахышы заманы билдириб: Бүтүн мәсул гурумлар там сәфәрбәр олунуб вә үзәрләринә дүшән вәзифәләри лазыми гајдада јеринә јетирирләр. Полис вә сәрһәд мүһафизәси саһәсиндә дә бүтүн зәрури тәдбирләр там һазырлыг шәраитиндә һәјата кечирилир.

О әлавә едиб: Мүхтәлиф гурумларын әмәкдашлығы илә зәвварлара хидмәт ҝөстәрилмәси вә онларын өлкәнин сәрһәдләриндән кечиди давам едир. Бүтүн сәјләр кечидләрин тәһлүкәсиз вә раһат шәраитдә һәјата кечирилмәсинә јөнәлдилиб.

Өлкәнин Полис Команданы Хосрәви сәрһәд-кечид мәнтәгәсиндәки вәзијјәтә дә тохунараг билдириб: Индијәдәк бу сәрһәддән 112 миндән чох зәввар кечиб. Әрбәин зијарәти илә бағлы сәфәрләрин интенсивләшмәси фонунда бу кечид мәнтәгәсиндән кечәнләрин сајынын даһа да артаҹағы прогнозлашдырылыр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha