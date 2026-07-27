Сионист режимин сабиг командири Иранын һәрби ҝүҹүнүн гијмәтләндирилмәсиндә јанлыш һесабламалара јол верилдијини етираф етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраил режиминин һава һүҹумундан мүдафиә системинин кечмиш командири Тсвика Һајимович етираф едиб ки, Тел-Әвив вә Вашингтон Иранын һәрби имканларыны вә өлкәнин өз һәрби ҝүҹүнү сүрәтлә бәрпа етмәк потенсиалыны гијмәтләндирәркән сәһвә јол верибләр вә Иранын сон һүҹумлары әввәлки һесабламаларын јанлыш олдуғуну сүбут едиб.
Һајимович билдириб ки, АБШ Президенти Доналд Трампын Иранын ракет имканларынын 92 фаизинин мәһв едилдији барәдә иддиасына бахмајараг, Теһран сон ики һәфтә әрзиндә АБШ-нин мүдафиә системләрини ашараг Јахын Шәргин мүхтәлиф бөлҝәләриндә Вашингтона мәхсус 9 һәрби базаны һәдәфә алмағы баҹарыб.
О, Иранын һүҹумларынын ҝенишмигјасына тохунараг вурғулајыб ки, һәјата кечирилән әмәлијјатларын һәҹми ҝөстәрир ки, Теһран һәлә дә бөјүк ракет вә пилотсуз учуш апараты арсеналына маликдир, онун команда-идарәетмә системи еффектив шәкилдә фәалијјәт ҝөстәрир вә бу өлкә реҝиондакы АБШ гүввәләринә әһәмијјәтли зәрәр вурмаг имканыны горујуб сахлајыр.
Sizin rəyiniz