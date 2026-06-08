ИИР Парламентинин Милли Тәһлүкәсизлик Комиссијасынын катиби: "Вур вә гач" дөврү сона јетди; Иранын ҝениш ҹавабы јахындыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Шурасы Мәҹлисинин Милли Тәһлүкәсизлик вә Хариҹи Сијасәт Комиссијасынын Рәјасәт Һејәтинин катиби АБШ илә сионист режими арасында вур вә гач дөврүнүн баша чатдығыны вурғулајараг деди: Иранын ҝениш ҹавабы јахынлашыр.
Беһнам Сәиди деди: 40 ҝүнлүк мүһарибә башлајанда мүгавимәт ҹәбһәси, хүсусән дә Ливан, сионист режими вә АБШ-јә гаршы Иран Ислам Республикасынын јанында иди. Атәшкәсдән сонра Иранын вурғуладығы мәсәләләрдән бири дә атәшкәсин јарадылмасы вә Ливан да дахил олмагла бүтүн ҹәбһәләрдә мүһарибәјә сон гојулмасы иди. Биз бу мәсәләни дәфәләрлә о дөврдә васитәчи ролуну ојнајан Пакистан ордусунун команданына билдирмишдик вә биз дә бунун тәрәфдары идик.
О әлавә етди: Бу просес бир мүддәт дајанды, лакин сионист режими Бејрутда вә диҝәр әразиләрдә фәалијјәтини бәрпа етди. Демәк олар ки, бу режим атәшкәси дәфәләрлә позуб вә биз һәмчинин АБШ вә сионист режимин башлатдығы мүһарибәдән сонра Ливанын 3400-дән чох шәһид вердијинин шаһиди олдуг.
Sizin rəyiniz