Галибаф: Мәгсәдимиз мүһарибәни битирмәк вә сабит тәһлүкәсизлик јаратмагдыр, АБШ илә мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасы дејил

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри Мәһәммәд Багир Галибаф сәсли месажында билдириб: Иранын јанашмасы “ја мүһарибә, ја данышыглар” сечими дејил, әксинә шәраитә ујғун олараг һәм һәрби, һәм дә дипломатик аддымларын паралел идарә олунмасыдыр.
Онун сөзләринә ҝөрә, “данышыглар мүбаризәнин давамыдыр” вә бу стратеҝија дүшмәни мәғлуб етмәјә хидмәт едир.
Галибаф бәзи даирәләрдә “гәрарвериҹиләр арасында координасијанын олмадығы” барәдә иддиалары рәдд едәрәк, дөвләт гурумлары арасында һәдәфләрә чатмаг үчүн там координасијанын мөвҹуд олдуғуну вурғулајыб.
Силаһлы гүввәләр оператив гәрарлара ујғун шәкилдә фәалијјәт ҝөстәрир вә планлы стратеҝија әсасында һәрәкәт едир.
Мәгсәдимиз мүһарибәни битирмәк вә давамлы тәһлүкәсизлик јаратмагдыр, АБШ илә мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасы дејил вә гаршы тәрәфә етимадымыз да јохдур. Лакин бизим методумуз емосионал шәкилдә әмәлијјат апармаг вә ја садәҹә Иран халгынын һүгугларыны бәјан етмәк вә ја дүшмәнин ҹинајәтләрини гынамагла мәһдудлашмыр.
Sizin rəyiniz