Әрагчи Түркијә вә Сәудијјә ХИН-ә мүраҹиәт етди: Иран АБШ-ын тәҹавүзүнә ҹаваб вермәк һүгугуну өзүндә сахлајыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Түркијә вә Сәудијјә Әрәбистаны хариҹи ишләр назирләри Һакан Фидан вә Фејсәл бин Фәрһан өлкәмизин хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи илә ајры-ајры телефон данышыгларында АБШ-ын Иранын ҹәнубундакы әразиләрә тәҹавүзкар һүҹумларындан сонра сон реҝионал һадисәләри мүзакирә етдиләр.
Бу данышыгларда өлкәмизин хариҹи ишләр назири АБШ-ын һәрби тәҹавүзүнү вә Иранын милли суверенлијинин вә әрази бүтөвлүјүнүн позулмасыны писләди вә өлкәмизин ҝүҹлү силаһлы гүввәләри тәрәфиндән гаршылыглы ҹаваб үчүн гануни мүдафиәнин ајрылмаз һүгугу олдуғуну вурғулады.
Хатырладаг ки, АБШ террорчу дөвләтинин Түркијә вә Сәудијјә режимләриндә дә ҝүҹлү вә ҝениш һәрби базалары мөвҹуддур. Иран Ислам Республикасы бу базалардан Ирана гаршы һүҹум олунаҹағы тәгдирдә һүҹум мәнбәләрини дармадағын едилмәсини Иранын һүгуги вә дәјишмәз һаггы олараг галдығыны гаршы тәрәфләрә өнҹәдән билдириб.
Sizin rəyiniz