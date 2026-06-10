Пезешкиан: Онлар Иранымызы бу тәһдидләрлә тәслим олмаға мәҹбур едә билмәјәҹәкләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәсуд Пезешкиан бу ҝүн, чәршәнбә ҝүнү, 10 ијун тарихиндә, ингилабын мүдрик лидери вә шәһид аиләсинин хатирәсинә һәср олунмуш "Иранын Әманәтдары" анмаг үчүн кечирилән үчүнҹү мәрасимдә дүшмәнин бүтүн планларыны нифаг салмаг үзәриндә гурдуғуну билдирди, чүнки бир өлкәни тәјјарәләр, бомбаламалар вә тәһдидләрлә тәслим олмаға мәҹбур етмәк мүмкүн дејил вә әлавә етди: Гәзза, кичик олмасына бахмајараг, тәхминән үч илдир тәзјигләрә таб ҝәтирир вә ону тәслим олмаға мәҹбур едә билмәјибләр. Буна ҝөрә дә, онлар бу тәһдидләрлә Иранымызы тәслим олмаға мәҹбур едә билмәјәҹәкләр вә Иран халгы гәтијјән тәслим олмајаҹаг.
О әлавә етди: “Һәр һәфтә истиснасыз олараг шәһид лидерлә ҝөрүшдүјүм ил јарым әрзиндә бу ҝөрүшләр әслиндә рәһбәрлијимиз вә өлкәдә тәтбиг етмәли олдуғумуз сијасәт үчүн мөһкәм бир дәстәк олду. Јадымдадыр, 12 ҝүнлүк мүһарибә заманы дүшмән Докуһәни һәдәфә алдыгда вә орада өлкә лидерләрини шәһид етмәк истәдијини дүшүндүкдә, саат бешдә ҝөрүшүмүз олмалы иди, амма тәбии ки, бу ҝөрүш баш тутмады вә биз ҝеҹикдик.”
Президент әлавә етди: “О, бизи ҝөрмәк вә вәзијјәтлә таныш олмаг үчүн саат алты отуз вә ја једдијә гәдәр ҝөзләмишди вә Аллаһ еләмәсин, башымыза бир шеј ҝәләҹәјиндән нараһат иди. Әлбәттә ки, билдијиниз кими, шәһидлик бөјүк бир немәтдир, амма дүшмәнин командирләримизи вә јахынларымызы бу гәдәр асанлыгла шәһид етмәси гәтијјән гәбуледилмәздир. Инди дә чијинләримиздә олан ағыр мәсулијјәт јүкү иши чәтинләшдириб.”
Президент вурғулады: “Нә мүһарибә, нә дә сүлһ вәзијјәтиндән чыхмалыјыг.” Әлбәттә ки, мүһарибә өлкәнин марагларына ујғун дејил, амма әҝәр онлар бизим ләјагәтимизи, торпағымызы вә вәтәнимизи позмаг истәјирләрсә, биз гәтијјән тәслим олмајаҹағыг. Өлкәнин вә торпағын ҝәләҹәјини бөһранлардан вә фыртыналардан хилас едәҹәк шәкилдә ләјагәтлә ирәлиләмәлијик вә һәлл јолу бүтүн синифләрин вә етник групларын дәстәји вә әмәкдашлығы, гүрурлу бир Иран вәтәндашы гурмаг инам вә ирадәсидир.
Sizin rəyiniz