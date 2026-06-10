Әрагчи АБШ-а јенидән хәбәрдарлыг етди: Асајишдә олмаг истәјирсинизсә, бөлҝәмизи тәрк един.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири Сејид Аббас Әрагчи чәршәнбә ҝүнү сәһәр Х сосиал шәбәкәсиндә јазыб: Дөјүш мејданындакы мәғлубијјәтә бахмајараг, АБШ бир даһа гәтијјәтимизи сынамаг гәрарына ҝәлди.
Ҝүҹлү силаһлы гүввәләримиз һеч бир һүҹуму вә ја тәһдиди ҹавабсыз гојмады вә гојмајаҹаг.
ИИР ХИН-и даһа сонра вурғулајәб: Асајишдә олмаг истәјирсинизсә, бөлҝәмизи тәрк етмәјиниз даһа јахшыдыр.
Сејјид Аббас Әрагчи даһа сонра тарихдән ибрәт алмағы епиштејн алјансына хатырладараг билдириб: Фарс Көрфәзинин тарихиндә тәҹавүзкар әҹнәбиләрин бәдбәхт талеји илә бағлы бир чох һекајә вар.
Sizin rəyiniz