  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Әрагчи АБШ-а јенидән хәбәрдарлыг етди: Асајишдә олмаг истәјирсинизсә, бөлҝәмизи тәрк един.

10 iyun 2026 - 18:34
Xəbər kodu: 1825495
Source: İRNA
Әрагчи АБШ-а јенидән хәбәрдарлыг етди: Асајишдә олмаг истәјирсинизсә, бөлҝәмизи тәрк един.

Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр назири АБШ-а бир даһа хәбәрдарлыг едәрәк билдирди: Асајишдә олмаг истәјирсинизсә, бөлҝәмизи тәрк етмәјинизин даһа јахшыдыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири Сејид Аббас Әрагчи чәршәнбә ҝүнү сәһәр Х сосиал шәбәкәсиндә јазыб: Дөјүш мејданындакы мәғлубијјәтә бахмајараг, АБШ бир даһа гәтијјәтимизи сынамаг гәрарына ҝәлди.

Ҝүҹлү силаһлы гүввәләримиз һеч бир һүҹуму вә ја тәһдиди ҹавабсыз гојмады вә гојмајаҹаг.

ИИР ХИН-и даһа сонра вурғулајәб: Асајишдә олмаг истәјирсинизсә, бөлҝәмизи тәрк етмәјиниз даһа јахшыдыр.

Сејјид Аббас Әрагчи даһа сонра тарихдән ибрәт алмағы епиштејн алјансына хатырладараг билдириб: Фарс Көрфәзинин тарихиндә тәҹавүзкар әҹнәбиләрин бәдбәхт талеји илә бағлы бир чох һекајә вар.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha