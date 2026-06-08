АБШ, ИИР Радар системләринә һүҹум етдији үчүн, Иран Америка Базаларыны дармадағын етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Теһран вә Вашингтон арасында данышыгларда ирәлиләјиш сигналларына бахмајараг, АБШ һәрби ҝәрҝинлији артмагда давам едир. Һөрмүз боғазы вә әтрафында АБШ вә Иран арасында баш верән сон тоггушмалар бөлҝәдә тәһлүкәсизлик нараһатлыгларыны артырыб.
АБШ Мәркәзи Команданлығы (CЕНТKОМ) Һөрмүз боғазы үзәриндә учан дөрд Иран пилотсуз тәјјарәсинин АБШ гүввәләри тәрәфиндән вурулдуғуну ачыглады. Ејни ачыгламада АБШ гүввәләринә потенсиал һүҹумларын гаршысыны алмаг үчүн Иранын Ҝорук вә Гешм адаларындакы саһил мүшаһидә радар системләринин дә һәдәф алындығы билдирилди. CЕНТKОМ бу әмәлијјатларын ҝөрүнтүләрини јајымлајыб.
Иранын Баллистик Ракет Ҹавабы Ҝеҹикмәди
АБШ-ын һүҹумларынын ардынҹа Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу СЕПАҺ АБШ-ын һәрби тәҹавүзүнә ҹаваб олараг Күвејт вә Бәһрејндәки АБШ һәрби објектләрини баллистик ракетләрлә һәдәф алды. СЕПАҺ бу барәдә вердији бәјанатында вурғулады ки, АБШ "тәҹавүзкар һәрәкәтләрини" давам етдирәрсә, Һөрмүз боғазы нефт вә тәбии газ ихраҹы үчүн тамамилә бағланаҹаг. Бәјанатда һәмчинин АБШ-ын јаранан глобал нәтиҹәләрә ҝөрә бирбаша мәсулијјәт дашыјаҹағы хүсуси вурғу илә гејд олунду.
Sizin rəyiniz