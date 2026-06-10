ИИР ХИН Спикеринин Албанија баш назиринә ҹавабы: "Рама ҝет". Халгынызын анлајышына вә зәкасына һөрмәт един

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји, Албанија Баш назиринин кибермәканда Ирана гаршы дәфәләрлә јағдырдығы иттиһамларына ҹаваб олараг Х сосиал шәбәкәсиндә Албанијадакы иҹтимаи етиразларын видеосуну пајлашараг јазыб:
Сакит олун, ҹәнаб Баш назир!
Буну сиз башлатмысыныз; она ҝөрә дә нәтиҹәләрини гәбул един. Зәнҝин тарихә малик мәдәни бир милләт олараг халгынызын анлајышына вә зәкасына һөрмәт етмәк даһа јахшыдыр. Онлар доғруну јанлышдан ајырд етмәк үчүн кифајәт гәдәр ағыллы вә анлајышлыдырлар. Милли суверенлијинизи сатмаг истәјирсинизсә, бу сизә бағлыдыр. Буну бизә изаһ етмәјә еһтијаҹ јохдур. Амма өз иҹтимаи рәјинизин етиразлары вә гәзәби илә гаршылашдығыныз заман мәсулијјәтдән јајынмаг үчүн башгаларындан истифадә етмәјин. Ирана гаршы тәкрарланан вә әсассыз иттиһамларла долу узун бир брошүр јазмаг әвәзинә, өз халгынызын күчәләрдә сәсләндирдији шүарлары динләмәк үчүн бир ан ајырын:
"Биз коррупсијаја гаршыјыг"
"Биз әдаләт тәләб едирик"
"Рама ҝет".
Sizin rəyiniz